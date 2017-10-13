12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 23 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طفل يقتل شقيقته طعنًا في حائل.. إثر شجار بينهما

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت شرطة منطقة حائل أمس (الخميس) حادثة مقتل طفلة من جنسية عربية طعناً على يد شقيقها، إثر شجار وقع بينهما.

وقال المتحدث الرسمي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي النجيفان حول ملابسات الحادثة، إن شرطة منطقة حائل تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة طعن طفلة 9 أعوام، على يد شقيقها 12 عاما، إثر شجار وقع بينهما.

وأضاف النجيفان أن الطفلة فارقت الحياة جراء طعنها، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في القضية، وأحيل الحدث إلى دار الملاحظة الاجتماعية.

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