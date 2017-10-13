13 أكتوبر 2017 مـ / موافق 23 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعليم الشرقية ترد على مقطع “لعبة تفحيط داخل مدرسة بالدمام”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت إدارة تعليم المنطقة الشرقية بيانا ردت فيه على الانتقادات التي طالت مقطع فيديو رصَد ألعاب سيارات يمارس بها معلمون التفحيط وسط متابعة الطلاب في إحدى مدارس الدمام، مؤكدةً أن الفيديو مجتزأ.

وقالت الإدارة إن هذه الفعالية كانت ضمن حصة النشاط، وتعنى بتعريف الطلاب بمكونات السيارة وأجزائها وكيف تعمل محركاتها.

وشددت على أن ما ظهر في المقطع المتداول كان اجتزاء واضحا، حيث اختزل العمل في ذلك المشهد التي ظهرت فيه السيارات، وهي تتحرك دون اكتمال المشهد كاملا ومعرفة الغرض الحقيقي من إقامة هذا المنشط.

وقالت إن هذا العمل يندرج ضمن خطة النشاط في مجالها العلمي، والقصد من ذلك تعريف الطالب على محتويات السيارة سواء الدائرة الكهربائية والبكرات والسيور وبشكل عام مكوناتها بغية إيصال المعلومة إلى الطالب.

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