نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب “هروبي”.. وينقل تعازي القيادة لذويه | صور

(أنحاء) – متابعات :-
شارك نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، عصر اليوم (الخميس)، جموع المصلين تأدية صلاة الميت على شهيد الواجب العريف علي بن محمد هروبي بجامع الجوف في محافظة هروب، وهو أحد منسوبي القوات البرية، والذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران.
وتلقى نائب أمير جازان التعازي والمواساة عقب الصلاة على الشهيد، ناقلًا تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لوالد وأشقاء وذوي الشهيد.
وشارك محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي وشيخ شمل قبائل هروب، الشيخ سلمان بن محمد الهروبي، تأدية الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، إضافةً إلى عدد من المسؤولين.