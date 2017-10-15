25 أكتوبر 2017 مـ / موافق 5 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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(السعودة بيت العَنكَبُوتِ)

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

دائما ما نفتقد الدراسات العميقة والتخطيط الإستراتيجي المبني على قواعد مهنية وموضوعية وقانونية لإطلاق أي مبادرة وطنية؛ ومنها: (السَّعْوَدَة)؛ التي صُرِفَ عليها الميزانياتُ الضخمة دون أثر واضح، سوى (ارتفاع مخيف للبطالة)! 

وخصوصا: الشهادات العليا. 

ممَّا نتج عنه استفزاز إعلامي يكسوه الغموض. 

وكم كنا نعشق الإعلام ومقصرين في الواقع العملي. 

وعندما أطلقت وزارة العمل برنامج (بيت العَنكَبُوتِ) (السَّعْوَدَة) قبل عدة سنوات، ووضعت لها ضوابط واستحقاقات؛ استبشرنا خيرا بأن وزارتَنا تسير بالاتجاه الصحيح. 

وكانت رسالة ناقوس خطر على بقاء الأجانب في بلدنا، بل كانت بادرة أمل طالما تطلعنا لثمارها، ولكن بعد أشهر قليلة اكتشفنا أن ذلك مجرد (بيت العَنكَبُوتِ)! 

لماذا أسميته ((بيت العَنكَبُوتِ))؟ 

أولا:  

أنتج بطالة لستة مليون عاطل، في بلد يعيش فيه ما لا يقل عن خمسَةَ عشر مليون أجنبي.  

وأربعَةَ مليون بطالَةٍ مقنعة بشعار (السَّعْوَدَة). 

ومليونَيْن بطالة فعلية.  

يختلفون في التأمينات ويجتمعون في العطالة والبطالة. 

وهذه كارثة؛ ستؤثِّر سلبا على الوطن وعلى الدراسات التي تعمل من أجل الأجيال القادمة لتحقيق الأمان الوظيفي. 

وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة يداهِنُ بعضُهما بعْضًا. 

ثانيا: 

ساعد التاجر على التلاعب بالأنظمة و(السَّعْوَدَة) الوهمية حتى وصلت إلى ما لا يقل عن أربعة مليون سَعوَدَةٍ تعتبر (وهميَّةً)، وهذه كارثة حقيقيه تدور بين أروقة متخذي القرار في (بيت العَنكَبُوتِ). 

ما بين فشَلٍ يسعون لعدم ظهوره، وكارثة حقيقيَّةٍ بدأت تطغى على السطح للجميع. 

وكيف لنا أن نحول هذا العدد لموظفين فعليين؟! 

وكيف نعالج بطالة أكثر من اثنين مليون؟! 

وإذا أعلنت (بيت العَنكَبُوتِ) عن فشل ورداءة مشروع (السَّعْوَدَة)؛ فإنه بذلك سترتفع (السَّعْوَدَة) بمجرد توقيع القرار إلى ستة ملايين، بمعدل: ٣٦٪، عندها ستكون الكارثة الحقيقية التي ستقضي على (بيتّ العَنكَبُوتِ) وعلى كل الفراخ التي تسكن على حسه. 

ثالثا: 

ازدياد عمليات التستر (الزواج غير الشرعي). 

وتلك شبكة كبرى، تخترق كبرى شركات البلد المرموقة، ومعروفة واقعا ملموسا. 

إن وزارة العمل والتجارة تبارك ذلك العرس غير الشرعي، بل وتغض الطرف عنه، مما أدى إلى تسلط أصحاب القرار على السعوديين، بما هيأته لهم وزارة العمل بالمادة رقم (77)، وجعلَتْ تلك المادة التي تطبل عليها الشركات، مما أشعر الموظف بعدم الأمان. 

وأيضا: ساعد على خروج أموال غير مشروعه بطرق غير مشروعة. 

 مما يؤثر سلبا على وطننا وأمنِه. 

وقد يؤدي أيضا الى وصول تلك الأموال إلى جماعات تحرم التعاملَ معها الأنظمةُ والقانون الدولي. 

رابعا: 

أصبح (بيت العَنكَبُوتِ) منتجا للشراء والبيع -من خلال (كم تدفع؟)-، وسوقا سوداء، ويتبع ذلك عدة اعتبارات، أهمها: 

تسجيل ذلك المواطن موظفا دون حضوره للدوام. 

وهل ذلك الموظف الوهمي الذي يتقاضى ما بين ٥٠٠ ريال إلى ١٢٠٠ ريال مقابل تسجيله موظفا تبنى عليه الدراسات والخطط الإستراتيجية، وهل ستكون تلك إضافة للبلد أو لذلك المواطن المغرر به؟ وهل ستكفي احتياجاته كي نقنع أنفسنا بأن البطالة -فقط- مليونا شخص؟ 

ويعتبر -قانونيا- تحايلا على النظام يستحق التحقيق والإحالة للنيابة العامة. 

خامسا: 

ولدت البطالة الكوادر المبدعة، وزادَتْ أعداد البطالة بواقع يوحي بمستقبل مظلم. 

الأجنبي لن يرحم مواطنا مبدعا يعمل حول محيطه وهذا الواقع الذي نعيشه. 

وأصبحت تلك الكوادر تعمل في مهَنٍ غير محطات إبداعها، ليس إلا بسبب أنظمة وزارة العمل. 

أصبح المهندس سائقا بـ(أوبر) أو (كريم)!  

أصبح المهندس بائعا! 

أصبح المهندس إداريا! 

أصبح المهندس طباخا! 

إذا أردنا أن نهدم أمة فلنهدم التعليم، وها هي وزارة التعليم والعمل تتقاسم تلك الكعكة.  

سادسا: 

منحت التجار آلاف التأشيرات دون أي ضوابط ومعايير تضمن عدم تحويلها لسوق سوداء. 

سابعا: 

اكتشاف ثغرات أساسية لذلك البرنامج الوطني. 

فأسميته (بيت العَنكَبُوتِ). 

(وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت). 

وزارة العمل: 

أنظمة عقيمة. 

تفتقر للدراسات المتكاملة. 

كأني بموظفيها يعيشون على أبراج (المايا) وغرفها الفاخرة! 

والبطالة تعاني من صيف نجد وحرارته. 

فهناك فوارق لا تلتقي بين المتضرر والمشرع. 

ويفتقد المشرع الواقع الحقيقي والإحصائيات الدقيقة، ويجهل الواقع المرير الذي تعيشه البطالة، بل ويعاني منه أبناء الوطن؛ وخصوصا بانحناء المشرع للمستفيد ومنحه المادة (77) التي كانت بمثابة الهديةَ الكبرى للشركات، والقرارَ غيرَ القانونيِّ، ومخرَجًا للتعسف والظلم والفصل لكثير من السعوديين من شركات أغلبها يسيطر فيها: (بيت العَنكَبُوتِ)! 

إذا لم يكن هناك رؤية واضحة وتخطيط طويل المدى لوزارة العمل يحمي الأجيال القادمة، ويضمن لها العيش بأمان في وطنها؛ فلن يكون القادم أفضل. 

وللحديث بقية في حلقات أخرى.

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