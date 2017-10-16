د. الريسوني.. أي تأريخ لك أضعت؟!

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ليست دعوة إلى طفولة متأخرة, وليست إحدى علامات الخرف المبكر, ولكنها دعوة إلى تأمل ما يميّز هؤلاء الأطفال,
عجب فعلا ممن يعلم ولا يفهم !
أو يكون في ظاهره جليلا والخبر عنه تزكية ثم يكون كبالونة حجمها كبير وهي في أيدي الأطفال وفي الهواء تطير..
أو أصبح الإسلام مجنسا؟ إذا كان إسلام سعودي، أفهناك إسلام بجنسيات أخرى؟
الإسلام واحد وما أساء إليه وإلى أهله إلا من كان أولى به أن يظهر حسنه لمن عميت عيناه عنه ، أو كما قال كاتب هذا المقال ( يسكت).
ما أجمل ماكتبت يا د. عبالعزيز ، ولعل الشيخ يراجع ما نشر ويختار الله ومايحبه الله فيتجه إليه ، فيجد الله توابا رحيما