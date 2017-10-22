23 أكتوبر 2017 مـ / موافق 3 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»البطالة .. اللغز المحيّر
﻿

البطالة .. اللغز المحيّر

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

في كل دول العالم شرقها وغربها شمالها وجنوبها تولّي الدول إهتماماً كبيراً بالبطالة وتخصص لها مؤشرات قياس خاصة تصدر بشكل دوري وذلك لأن البطالة تساعد في قياس النمو الإقتصادي .

فعندما يكون هناك نمو إقتصادي فهذا يعني بالضرورة أن هناك خلق للوظائف، وذلك لأن نسبة البطالة تبدأ في الإنخفاض والعكس صحيح ، هذه هي الأبجديات المعروفة اقتصادياً، ولكن في السعودية الامر مختلف وإستثنائي لماذا ؟؟

عندما كنا في قمة نمونا الإقتصادي كانت نسبة البطالة بين المواطنين مرتفعة وخلق الوظائف شبه معدوم بين المواطنين ، ولا يكاد المواطن يجد وظيفة لائقة في بلد يعد من القوى الإقتصادية الكبرى على مستوى العالم … لغز وتساؤل محيّر لم نخرج بإجابة له !

إقتصادنا المحلي خلق ولا يزال مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للمغتربين ساعدت في تقليل نسبة البطالة في دولهم .

لا أريد الخوض هنا في أرقام وإحصائيات صدرت وتصدر من قبل جهات وهيئات حكومية مختلفة تخص معدل البطالة بين المواطنين والجدل حول صحتها من عدمه ولكن الشي المتفق عليه أن هناك بطالة مرتفعة بين المواطنين بشكل يخالف كل الأعراف والنظريات الإقتصادية في العالم ، والغريب بدل أن نجد حلولاً عاجلة وناجحة للبطالة نتجادل ونختلف حول المصطلحات ، من هو العاطل والمتعطل عن العمل وماهوتعريف العاطل عن العمل !  وتصنيفات أخرى لا تسمن ولا تغني من جوع .

لهذا إعتمدت الدولة حفظها الله حلول مختلفة وأدوات متعددة لحل هذا اللغز المحير ، واستجلبت مستشارين محليين وأجانب للوقوف على مكمن الخلل ، ولايزال التساؤل مطروحاً  أين الخلل ؟؟ .

هل هو في الخطط الموضوعة أم في الأدوات المستخدمة أم في العاطلين أنفسهم أم في كل ما سبق ذكره ، يبدو أنه ليست لدينا إجابة واضحة في الوقت الحاضر .

اليوم لدينا رؤية واعدة وطموحة وأحد الأهداف الرئيسية التي ترتكز عليها الرؤية هي خفض نسبة البطالة بين المواطنين أي خلق فرص وظيفية مناسبة ولائقة للسعوديين والسعوديات .

نتمنى أن نرى حلاً جذرياً لهذه القضية التي خلقت الكثير من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية وفي نظري هي أم المشاكل في الوقت الحاضر ، مجمل القول أن الوطن بحاجة لأبنائه كما أن أبناؤه بحاجة إليه .

حسين محمد يوسف

 كاتب اقتصادي وناشط في مجال العمل

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

3 تعليقات

  1. مريم بتاريخ

    مقال أكثر من رائع يطرح تسائلت ينبغي ان تتوفر الإجابه عليها للوقوف علي المشكلة وحلها

    رد
  2. ام محمد بتاريخ

    مقال جميل يدرس مشكلة حقيقية قائمة في المجتمع ينبغي التركيز عليها بكل مصداقية لايجاد حل جذري لها .

    رد

إضافة تعليق