البطالة .. اللغز المحيّر

بتاريخ أكتوبر 23, 2017

كل ذي نعمة محسود، وينطبق هذا المثل على قبطان الوزراء اللبنانيين وفحلهم ويعسوبهم ودرتهم وقريعهم وباشهم ووجههم وجهبذهم،