مسابقة من يعرف اسم هذه الجامعة والجائزة سجن شهر!!

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هذا الأمر يضع المجلس العلمي بهذه الجامعة تحت المساءلة ويجب أن يكون هناك لجنة من الوزارة للتحقق من حدوث هذه الأفعال المشينة ومحاسبة أصحابها .
ياسادة تلك الجامعة فيما يبدو لها نظام خاص غير عن كل الجامعات ومسؤوليها يبداؤون الكلام قبل السلام ويخطئون ولا يعتذرون وان اخطأ غيرهم لا يعذرون فالخطاء منهم صواب والصواب من غيرهم خطأ تلك الجامعة لاتعرف مشاكلها الا بالصدفة وليس عليهم لاحسيب ولا رقيب يستولون على ابحاث غيرهم ولايستحون ويترقون ولايخشون والويل والثبور لكل منتقد فتهمة التشهير جاهزة ولا يلجاؤون لوزارة الثقافة وربما لايعترفون بلجنتها المعنية بالنشر الالكتروني فمنهم للنيابة وعلى المحكمة بتهم مفصلة وملبسة بنظام .. ولسان حالها اتصل نصل بمعني لو فتحت فمك فالسجن مصيرك لا يقبل مسؤوليها الحوار ولا تعنيهم مشاعر الآخرين والبريفسور عندهم لازالوا يعتبرونه معلم للصفوف الدنيا