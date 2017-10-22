23 أكتوبر 2017 مـ / موافق 3 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسابقة من يعرف اسم هذه الجامعة والجائزة سجن شهر!!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

وكيل جامعة قبل شهر تقريبا ،يتهمه باحث نيجيري بسرقة بحثه ،ويورد تطابق تام في معظم ورقات البحث ،صحيفة مكة التي نشرت الخبر الأول ،اليوم تنشر أيضا أن خبرا مفاده : أن عميد إحدى الكليات يتطابق بحثه في عشرين ورقة ،شاملة المقدمة ،واهداف الدراسة ،ومصطلحات الدراسة ،وأدواتها ،وكان الاختلاف فقط في أجزاء محدودة :هي العنوان ،وعدد افراد عينة ،وأسماء الأشخاص المحكمين ،وكتبت آراؤهم متطابقة حرفيا لآراء محكمي الرسالة الأصل! . الى الآن والخبران مع كثرة ما يرد من أخبار فساد ، ليسا غريبن ، ولا يصلا الى درجة فضيحة ، نحن شبه متعودون على أخبار من هذا الطراز ، أعني بذلك غض الطرف عن أخطاء الأقوياء !،وإقالة عثرات الكرام!! ، حتى أننا نتأدب – في هذا المقام- مع أساتذة جامعاتنا فلا نقول غش أو سرقة أبحاث!! ،بل نرقق ذلك ونصفه بالتطابق !، والتشابه الكبير !، بينما إذا فعل ذلك الطلاب بالجامعات أو المدارس يتم وصفه بالغش ، والسلوك المشين، وتطبق في حقهم أشد العقوبات . يجب أن يعاقب الطالب ويشنع بفعله ، لأنه قد يكبر فيصبح أستاذا جامعيا ثم يسرق بحثا !، أو يترقى بسببهما حتى يصبح عميدا أو وكيل جامعة، او مدير جامعة يعدها المجتمع منارة للعلم والأخلاق!!.

الصحيفة التي نشرت خبر سعادة الوكيل، ثم سعادة العميد، ولطشاتهما المرموقتين، كانت مثلي خائفة ، فلم تشر للجامعة لا من قريب ولا من بعيد  ، ولولا أن عدد من النشطاء “بتويتر”  تولوا المهمة ،فبحثوا ووثقوا الفاعلين ، وعرفونا بالمفارقة والصدفة العجيبة بأن المتهمين من جامعة واحدة ،لما كنا نعرف ذلك ،ولما كان الامر لافتا لهذه الدرجة التي تستدعي كتابة مقال.

الجامعة آنفة الذكر تنشط كثيرا فيمن ينتقدها، وتلاحقه قانونيا، وقبل أيام نشرت صحيفة اخبار السعودية أن اكاديميا انتقد الجامعة فحكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة عشرة الاف ،هنا لم تختفي اسم الجامعة في الخبر وظهرت جلية، ليكون الخبر عبرة لمن أراد ان يذكرها بسوء.

الجامعة ذاتها قبل عدة أيام قلائل نشرت هيئة مكافحة الفساد شبهة فساد تتمثل في ارتكاب جريمتي التزوير وسوء الاستعمال الإداري وذلك لاستبعاد صاحب العطاء الثالث من منافسة انشاء مستشفاها الجامعي.

انا ككاتب ومحرري الاخبار والتحقيقات قد يجعلنا في الموقف الذي نخشى فيه على انفسنا من ملاحقة من يريدون الانفراد بالصلاحيات ،ويزمجرون بتطبيق أنظمة التشهير والجرائم الالكترونية ضد من ينتقدهم في عذر من أمرنا ، ولكن ماذا عن الوزارة الأم ،صاحبة السلطة ،والقوة ،وحاملة المسئولية ، هل لن تفتح تحقيقا ؟! ولن ترسل لجنة لتقصي الحقائق؟! . وزارة التعليم مطالبة بأن تصدر بيانات توضيحية اما لتبريئة المشتبه بهم ، او لاتخاذ اجراءات تصحيحية عاجلة ، حفاظا على سمعة مخرجات التعليم ، خاصة في جامعة توالت بها أخبارالفضائح في عدة أيام قلائل .

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تعليقان

  1. أكاديمية بتاريخ

    هذا الأمر يضع المجلس العلمي بهذه الجامعة تحت المساءلة ويجب أن يكون هناك لجنة من الوزارة للتحقق من حدوث هذه الأفعال المشينة ومحاسبة أصحابها .

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  2. مواطن غيور بتاريخ

    ياسادة تلك الجامعة فيما يبدو لها نظام خاص غير عن كل الجامعات ومسؤوليها يبداؤون الكلام قبل السلام ويخطئون ولا يعتذرون وان اخطأ غيرهم لا يعذرون فالخطاء منهم صواب والصواب من غيرهم خطأ تلك الجامعة لاتعرف مشاكلها الا بالصدفة وليس عليهم لاحسيب ولا رقيب يستولون على ابحاث غيرهم ولايستحون ويترقون ولايخشون والويل والثبور لكل منتقد فتهمة التشهير جاهزة ولا يلجاؤون لوزارة الثقافة وربما لايعترفون بلجنتها المعنية بالنشر الالكتروني فمنهم للنيابة وعلى المحكمة بتهم مفصلة وملبسة بنظام .. ولسان حالها اتصل نصل بمعني لو فتحت فمك فالسجن مصيرك لا يقبل مسؤوليها الحوار ولا تعنيهم مشاعر الآخرين والبريفسور عندهم لازالوا يعتبرونه معلم للصفوف الدنيا

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