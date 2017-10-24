25 أكتوبر 2017 مـ / موافق 5 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | إعلامية مصرية تشن هجومًا ناريًا على “خاشقجي” وتذكره بماضيه
﻿

فيديو | إعلامية مصرية تشن هجومًا ناريًا على “خاشقجي” وتذكره بماضيه

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

شنت إعلامية مصرية هجومًا لاذعًا على الكاتب السعودي جمال خاشقجي؛ بسبب موقفه من الهجوم الإرهابي الذي استهدف الشرطة المصرية مساء الجمعة الماضي.

وخصصت الإعلامية لميس الحديدي جزءًا من برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “سي بي سي” للحديث عن موقف خاشقجي، الذي كتب عقب العملية الإرهابية عبر حسابه في ” تويتر”: إن “الحادثة تستدعي مراجعة من قبل المجلس العسكري على ما انتهى إليه حال مصر”.

ورأت الحديدي أن خاشقجي “اختار الشماتة بدلًا من تقديم العزاء”، مشيرة إلى أن ذلك يتسق مع “انحيازه لجماعة الإخوان المسلمين، وقراره الإقامة خارج المملكة”.

ونوهت الحديدي إلى أن السعودية أكدت في أكثر من مناسبة أن خاشقجي لا يتحدث باسمها، ما دعاه للتحول عنها، مضيفة: ” يبدو وكأنه يوالي من يدفع ويعارض من لا يدفع”.

واستشهدت الحديدي بآراء عدد من الكتاب والمحللين السعوديين، ومن بينهم خالد المجرشي الذي ذكر أن خاشقجي “اختار أن يرحل عن المملكة ويهاجمها مع مصر؛ لأنه لم يستطع أن يدافع عن التنظيمات الإرهابية”.

وشدد المجرشي على أن “المملكة نفت تمامًا أن يكون خاشقجي أحد الكتاب المقربين منها.. وكل من أشاع هذا الأمر هي الآلة الإعلامية للإخوان”.

وتابع المجرشي موضحًا: “لم نسمع صوت خاشقجي في مذبحة رفح الأولى (2013)؛ لأن من كان يحكم (مصر) في هذه الفترة هو المعزول (محمد مرسي).

أما الكاتب محمد الساعد فقال: “إذا كان خاشقجي باع وطنه فيمكن بسهولة أن يبيع أي شيء.. وهذا ليس مستغربًا عليه”.

وقال الكاتب منيف الحربي: “كان يفترض أن يقدم التعازي وألا ينساق إلى الشماتة لأنها لا تمثل الكاتب العاقل”.

يذكر أن قوة أمنية مصرية تعرضت مساء الجمعة لهجوم إرهابي خلف عددًا من الضحايا، الأمر الذي جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد خلال اجتماع أمني صباح الأحد، أنه لن يمر بسهولة، متعهدًا بمواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية ومن يمولها ويقف وراءها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليق واحد

  1. الشريف محمد عبد الله بتاريخ

    خاشقجي بسهولة باع وطنه ماضيه بلاهة وكانه من متشرد بالشوارع جار لنا بالمدينة نتهكم عليه

    رد

إضافة تعليق