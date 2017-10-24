أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | إعلامية مصرية تشن هجومًا ناريًا على “خاشقجي” وتذكره بماضيه
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خاشقجي بسهولة باع وطنه ماضيه بلاهة وكانه من متشرد بالشوارع جار لنا بالمدينة نتهكم عليه