“سايتك”.. يا معالي وزير التعليم

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وأضم صوتي لصوتك ، ليزور الوزير هذا المركز وماشابهه من المراكز النوعية ، ولا يشغل نفسه بزيارات أو قرارات الوزير أكبر منها ،وفي هيكلة الوزارة كثير ممن يكفيه فيها ، بل أن بعض المهمات يكفي فيها من منسبوي ادارة التعليم في منطقتها ، نعم نريد أدوارا للوزير تخصه ويكون له فيها عظيم الأثر، مقالتك بناءة جدا وتنم عن حرص من واع يفقه كيف تضاء المصابيح الكثيرة بلمسة واحدة.