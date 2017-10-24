25 أكتوبر 2017 مـ / موافق 5 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“سايتك”.. يا معالي وزير التعليم
﻿

“سايتك”.. يا معالي وزير التعليم

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

رددت في نفسي، وأنا مأخوذ بالكامل بما أشاهد، وتمتمت: ليت معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى، يختلس من وقته يوما واحدا فقط، ويمرُّ على أول مدرسة ابتدائية أثناء دخوله المنطقة الشرقية، ويصطحب 25 تلميذا معه، ويزور مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك”، وإذن ليذهل -كذهولي الآن- مما يرى من روعة المعروضات العلمية، وسيتلمس الأثر التعليمي العميق لفلذات الأكباد الذين اصطحبهم، فلا أقوى ولا أعمق من التعليم بالترفيه والمشاهدة والتجربة.

رحم الله الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمة واسعة، فهذا الصرح العلمي الذي يقع على كورنيش مدينة الخبر من مآثره الباقية، وهي التي تضم أكثر من (350) معروضة علمية، إضافة لقبّة علمية فاخرة، ومرصد فلكي فريد وقاعات واسعة، و”سايتك” تتبع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبحق هي مفخرة علمية وطنية، يحق لنا أن ندلّ بها ونفخر، والمسألة ليست مجرد مديح زائر عابر، بل كاتب السطور قضى عقدين من سنواته في قاعات التعليم والتربية، ويعرف أكيداً الأثر التعليمي لما تفعله أمثال هاته المراكز، فقد دخلت غرفة الزلازل بالمركز، وأروني عمليا كيفية الهزات على درجات “ريختر”، وخرجت منها وقد حُفر في روعي تلكم الهزات، بما لا يفعله ألف شرح لأستاذ أو ألف كتاب، والأطرف أن في زيارتي تلك؛ أدرجوا زيارة  قاعة السينما الكبيرة بشاشتها العملاقة، كي أشاهدها لدقائق تكفي لأخذ فكرة عامة عنها، وعرضوا فيلما علميا يقدموه للزوار من الطلبة والطالبات، واندمجت لدرجة أنني أمضيت الساعة كاملة، مأخوذا بذلك السحر العلمي الذي يعرض على الشاشة، ورافضا مغادرة القاعة البهية.

سبب زيارتي لمركز “سايتك”، هو فعالية ملتقى “نرعاك” الخامس الذي أقيم تحت شعار “أسرة مترابطة .. مجتمع آمن”، والملتقى يقام سنويا، ويدعى له ضيوفا من كافة التخصصات، والحقيقة أنه أقرب للتظاهرة العلمية منه لملتقى بسبب الإقبال الجماهيري الكبير عليه، وافتتح الملتقى صاحب السمو الملكي الأمير الشاب أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولم أستغرب رعايته وحماسته للملتقى، فلسموه تاريخ مذ كان طالبا في التعليم، فهو الذي ألقى كلمة في العام 2002م في مؤتمر الفيديو عبر الأقمار الصناعية، بما أخبرني شقيقي الأكبر عبدالحفيظ قاسم مدير النادي العلمي السعودي، وكان المؤتمر بين أوائل الطلبة السعوديين مع نظرائهم المتفوقين في اليابان برعاية وزير الخارجية الياباني وقتذاك “كونو يوهي” ورعاية الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رئيس النادي العلمي يرحمه الله، وحضر ذلكم اللقاء الأمير سلطان بن سلمان ود. محمد الرشيد وزير التربية والتعليم يرحمه الله، وأبدع سمو الأمير أحمد في كلمته التي خصصها للحديث عن الملك المؤسس يرحمه الله، والإنجازات العلمية التي تحققت للمملكة حتى عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله، ونتج عن ذلك المؤتمر زيارة لأولئك الطلبة اليابانيين للمملكة، استقبلهم سمو الأمير أحمد، وزار بهم صروحنا العلمية، وتوجت زيارتهم بالسلام على الملك سلمان يحفظه الله، وقتما كان أميرا للرياض.

أكرمني مسؤولو المركز بإلقاء كلمة أمام سموه قلت فيها بأننا اليوم مع الأمير الشاب محمد بن سلمان ولي عهدنا وهو يقودنا بثبات وعزيمة وإرادة –عبر الرؤية الأمل- نحو سعودية شابة وحديثه، تعتمد على العقول والعلوم والفكر، سعوديةمنخرطة في صميم الحداثة العالمية وتساهم وتزاحم في الحضارة البشرية.

الملتقى كان يهدف لبحث دور الأسرة في تحقيق وتعزيز الأمن الفكري للمجتمع، وكيفية القيام بالتغيير الحقيقي في أسلوب حياة الأفراد، وكيفية مساهمة الشباب في ترسيخ فكرة حب الوطن في المجتمع، وكيف لهم أن ينتصروا لقضايا الوطن ويتصدوا لحملات التشويه في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف لهذا الجيل من فتياتنا وشبابنا أن يقوموا بدورهم في مساعدة الدولة في ترسيخ فكر الاعتدال والوسطية ومحاربة الغلو والتطرف.

وذهلت حقيقة من الإجابات العديدة التي تمخضت في ورشتي العمل التي أدرتهما عبر يومين، وكانت الأولى بعنوان: “كيف يدعم الشباب رؤية 2030 الواعدة”، فيما كانت الورشة الثانية بعنوان: “كيف يساهم الشباب في التصدي للأفكار المتطرفة؟”، وأشهد أن جيل الشباب الحالي غير ما ينظر له الكثيرون بأنه فارغ أو خاو، بل شهدت الورشتان  اقتراحات ورؤى بديعة، بعضها أسمعها لأول مرة، وأعجبني حرص فتياتنا على الحضور والمشاركة، فضلا عن الأفكار الرائعة التي يحملنها.

بكل أمانة؛ أبدع القائمون على الملتقى في إشراك مجموعة كبيرة من الوزارات والمؤسسات، فضلا على أن الفارس الحقيقي لهذه التظاهرة العلمية الرائعة الأستاذة عمشاء الشلوي كانت موفقة جدا في تنويع الضيوف، فأحضرت مدربين على مستوى المملكة من مثل رشاد فقهيا ود. حمود القشعان ومصطفى أبو السعد، وكنت أقول لمدير عام المركز د. حسن الأحمدي وومساعده وليد الرشيد بأن حجم المشاركين وتنوعهم من كافة القطاعات، وهذا الإقبال الكبير الذي أربى على السبعة آلاف زائر من تلامذة المدارس فقط؛ هو مؤشر نجاح، فضلا على أن مثل هيئة كبار العلماء وجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، يشاركون معكم بفعالية؛ هو مكسب كبير للملتقى.

سأعود لوزيرنا الخلوق د. محمد العيسى لأناشده أن يضع له بصمة في التعليم، بزيارة المركز أولا، ثم تبني فكرته وتعميمه في الرياض وجدة وأبها والجوف، فهذه معالم علمية تواكب رؤيتنا الواعدة، ومن الضروري إشراك القطاع الخاص فيها، وتحفيز البنوك وشركات الاتصالات ورجال الأعمال والمؤسسات الأهلية بالإسهام المجتمعي، والمسألة تحتاج قناعة وعزيمة رجل مخلص، يؤمن أن عليه وضع بصمة علمية في تاريخه، ولا أخال معاليه إلا مؤمنا بذلك.

“سايتك” مفخرة علمية وطنية، ومن المهم لأميرنا الحبيب سعود بن نايف؛ أن يوجه القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة الشرقية بأن يكون المركز في أجندة أي ضيوف يأتون للمنطقة، وهي التي شهرت بالبترول فقط عند الكثيرين، بينما هذا الصرح يعطي الوجه العلمي الحضاري للمنطقة، كما الجامعة الرائدة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتلك لها مقالة أخرى.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليق واحد

  1. أحمد الصحفي بتاريخ

    وأضم صوتي لصوتك ، ليزور الوزير هذا المركز وماشابهه من المراكز النوعية ، ولا يشغل نفسه بزيارات أو قرارات الوزير أكبر منها ،وفي هيكلة الوزارة كثير ممن يكفيه فيها ، بل أن بعض المهمات يكفي فيها من منسبوي ادارة التعليم في منطقتها ، نعم نريد أدوارا للوزير تخصه ويكون له فيها عظيم الأثر، مقالتك بناءة جدا وتنم عن حرص من واع يفقه كيف تضاء المصابيح الكثيرة بلمسة واحدة.

    رد

إضافة تعليق