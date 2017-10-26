28 أكتوبر 2017 مـ / موافق 8 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الخارجية القطري السابق يعترف: هناك فوضى في قناة “الجزيرة”.. وندمت على تأسيسها

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد وزير الخارجية القطري السابق الملقب بـ”صانع المؤامرات”، كما يسميه الشارع العربي، حمد بن جاسم، وجود أخطاء وقعت بها قناة “الجزيرة”، وفوضى في بعض البرامج والضيوف، لافتاً إلى أنها كانت مصدر أزمات لقطر.

وأضاف “ابن جاسم” أثناء حديثه على تلفزيون قطر: الأمير الوالد حمد بن خليفة أنشأ قناة “الجزيرة”، وأنا من الناس الذين شاركوا بالتأسيس بناءً على تعليمات الأمير في ذلك الوقت، وبعد التأسيس بسنتين أو ثلاث ندمت؛ لأنها سببت مشاكل كثيرة لقطر، والتزمت بخط معين كان مؤذياً لنا في الخارجية وفي الدولة”.

وروى “ابن جاسم” قصة طرد القناة من تغطيات أزمة العراق، فيما أسماها “مؤامرة أمريكية- عربية”، قائلاً: عندما أراد الأمريكان الدخول للعراق عام 2003 كانت “الجزيرة” موجودة في العراق وكردستان، وأبلغَنا الأمريكان أن يخرجوا ويتواجدوا في الكويت حتى يتم الدخول مع الصحفيين من مختلف الدول، فقلنا: لماذا يخرجون ثم يعودون؟ فقالوا: نحن نفضّل أن نكون جميعاً.

وتابع: لم نعلم أن هناك خدعة و”مؤامرة أمريكية- عربية”، فلما جاء يوم الدخول سمحوا للكل إلا “الجزيرة”، واستطعنا الحصول على التغطيات بمساعدة من قناة أبوظبي، وبالاتفاق مع الأمريكان، ونجحت القناة بعد فترة في دخول الأراضي العراقية والتغطية من هناك بطريقتنا الخاصة، وعندها استغربنا وسألنا الأمريكان، فقالوا: إن “الجماعة” طلبوا منا ذلك.

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تعليق واحد

  1. خالد بتاريخ

    اك الحق ان تقول ماتشاء، ولكن الحقيقه واضحه مثل الشمس بان الجزيره كانت تجلد وتحرض وتزوع الفتن في كل الدول العربيه باستثناء قطر وايران وسوريا وحزب الله.لقد وافقت قطر ان تغرد منفرده وتصبح اداه بيد الآخر وهاهي الآن تتكشف امام العالم بعد ان تخلى عنها الآخر وتجمعت عليها المصائب من كل الجهات اخفها التحقيق برشاوي بي ان سبورت.توفر المال باليد لايعني بالضروره الفوز والنجاح سياسيا واقتصاديا والا لاصبحت بروناي دوله عظمى! ارجعوا وتصالحوا مع اهلكم وجيرانكم واستغفروا الله انه كان غفارا.

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