أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»وزير الخارجية القطري السابق يعترف: هناك فوضى في قناة “الجزيرة”.. وندمت على تأسيسها
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اك الحق ان تقول ماتشاء، ولكن الحقيقه واضحه مثل الشمس بان الجزيره كانت تجلد وتحرض وتزوع الفتن في كل الدول العربيه باستثناء قطر وايران وسوريا وحزب الله.لقد وافقت قطر ان تغرد منفرده وتصبح اداه بيد الآخر وهاهي الآن تتكشف امام العالم بعد ان تخلى عنها الآخر وتجمعت عليها المصائب من كل الجهات اخفها التحقيق برشاوي بي ان سبورت.توفر المال باليد لايعني بالضروره الفوز والنجاح سياسيا واقتصاديا والا لاصبحت بروناي دوله عظمى! ارجعوا وتصالحوا مع اهلكم وجيرانكم واستغفروا الله انه كان غفارا.