30 أكتوبر 2017 مـ / موافق 10 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودي يطلق زوجته بسبب “كريستيانو رونالدو”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

طلّق شاب سعودي زوجته إثر خلاف نشب بينهما أثناء مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الأخيرة في الدوري الأوروبي، وذلك بعد أن تصاعد التلاسن بينهما في أعقاب فوز الريال وهو النادي الذي تشجعه الزوجة ما تسبّب في استثارة غضب الزوج البرشلوني.

تعود القصة حسبما تحكيها إحدى صديقات الزوجة المطلقة إلى قبل نحو شهرين تقريبًا حين جلس الزوجان المقيمان بمنطقة الخبر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، وكانت الزوجة ذات العشرين عامًا من مشجعي النادي الملكي بقوة بينما الزوج كان من عشاق البارسا، وعقب انتهاء المباراة عبّرت الزوجة عن فرحتها الشديدة بفوز الفريق الذي تشجعه وظلت تردّد اسم اللاعب “كريستيانو رونالدو” أكثر من مرة، ما اعتبره الزوج تجاوزًا وامتهانًا لمشاعره، خاصةً وأنه كان في حالة غير طبيعية من الغضب لهزيمة الباسا.. هكذا تحكي الصديقة.

وأضافت أنّ الخلاف بين الزوجين وصل خلال هذه الليلة إلى حد ضرب الزوجة وسبّها، وهو ما قوبل بتهديد بمغادرة البيت والذهاب إلى الأهل، وبالفعل في اليوم التالي غادرت الزوجة بيت زوجها، وأصرّت على الطلاق، وبعد مبادرات عدة للصلح استغرقت أكثر من شهر، توصّل الطرفان إلى خيار الانفصال بعدما باءت كافة محاولات التقارب بالفشل، حسب “عاجل”.

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تعليق واحد

  1. عبدالرحمن بتاريخ

    آخر مباراة بين برشلونه وريال مدريد كانت قبل 5شهور تقريباً وفاز فيها برشلونه!

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