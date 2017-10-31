أحفاد “الإمام البخاري” يا مليك المروءة

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ومما يستحق الذكر أن (أحفاد الامام البخاري) كما سماهم الكاتب لا يعرف عنهم إلا المواطنة الصالحة في تدينهم وعملهم وتعاملهم ، يسر الله لهم أمورهم وجزى الشريان وابن قاسم خيرا وتوفيقا .
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