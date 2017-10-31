لا لتجنيس أبناء السعوديات نعم للقبائل العائدة

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بارك الله فيك طرح جيل ومعتدل
عزيزي الكاتب لسنا ضد تحنيس القبائل العائدة لمن يثبت ولاؤه للمملكة
لكن ليس من حقنا محاربة حقوق المرأة بتمرير جنسيتها لأبنائها
نشكرك اختي على قول الحق وقول الصدق وعلى هذا المقال الطاهر من قلب طاهر.
المشكله اختي القلوب المريضه بالحسد والضغينة وأعماه حقوق الناس والرأفة بالناس.
كثر الله من امثالك الوطن.محتاج امثالك.
والف شكر لك.
ونشكر هذه الصحيفة الرائعه الالكترونيه أنحاء
هذه الصحيفه خادمه للوطن.