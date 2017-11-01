2 نوفمبر 2017 مـ / موافق 13 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العنصرية في الزواج ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

‏يأتي رجل ما متزوج و لديه بعض الاولاد و البنات ، و يُربيهم على احترام جميع الاشخاص من مختلف الاديان و الاسماء و الالوان ، ثم يأتي هذا الرجل الذي هو بالاساس مدرس او دكتور جامعي و يُلقي كلاماً عن العنصريه عندما تراه وهو يتكلم عنها تحسب ان الوحي لم يتبقى شيء حتى ينزل عليه ، ثم يأتي مع صديقه و “يغتاب” العنصري و يوصفه باقذر الاوصاف

‏كل هذا لمحاربة العنصرية !!

‏و في النهاية يرفض ان يتزوج ابنته الا رجُل من اهل نجد ، كاذب يكذب على نفسه فقط ، الابن و الطالب و الصديق الذي حاربت امامهم ضد العنصريه اصبحت تُدرسهم كيف يصبحون عنصريون؟ والله لو هذا الرجل كان كتاباً لاصبح اسمه “كيف تُصبح عنصرياً كاذب؟”

‏في نهاية الامر ..

‏الزواج هو اختيار شريكة تساعدك على تحمل المسؤوليات و صناعة حياتك و بناء اسرتك ، انت ستتزوج امرأه ستبقى كما هي سواءًا مميزه او سيئه مهما كان اسمها

‏ستتزوجها من اجل عقليتها ، قلبها ، لسانها ، صبرها .. انت لن تتزوج اسمها

‏مطالبة :

‏يُقال ان هُناك شيء اخترعوه يُسمى “تكافؤ نسب”

‏فـ انا اطالب ايضاً ان يكون هناك “تكافؤ عقليات” فـ والله ان أُقر لن تجد عنصري واحد متزوج بسبب عقلياتهم

‏و اطالب ايضاً ان يكون هناك “تكافؤ عمر” فـ من اللامعقول ان يتزوج رجل ثمانيني من امرأه يكون عمرها ١٨ عاماً

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3 تعليقات

  2. فهد بسام الحميدي بتاريخ

    الحقيقةًرغم ان الكاتب صغير في السن الا ان طرحه جرئ وناضج.

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