العمل تتوصل لطفل خميس مشيط المعنَّف.. وأسرته تدلي بتفاصيل جديدة | فيديو

أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»العمل تتوصل لطفل خميس مشيط المعنَّف.. وأسرته تدلي بتفاصيل جديدة | فيديو
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اليس هذا بطفل !؟اي ظلم وبئي حق يكتب عنه اويقال انّ له سلوكيات او انه يخرج من البيت لايام عده من الملام ، الابن ام من هو قائم على رعايته!؟
،اذا كان الاب مثل ماذُكر!
انه في وظيفه مرموقه ولا يعاني من مرض نفسي! لماذا لايعلم اين ابنه ينام ؟!لماذ لدى ابنه سلوكيات خاطئه!؟ اين دوره !؟اين عاطفة الابوه لديه، وهو يعلم هذا الاب ان ابنه حُرم من عاطفة والدته و حُرِم من وجودها امام عينيه !؟
فضلاً على ذلك :الابن لم يطالب بااموال، طالب حضن والدته وان يكمل دراسته .
اتقوا الله فيما تقولون ولو انه فعل مافعل يبقى طفل بريئ ولن يلام !؟ يلام من هم قائمين على تربيته ورعايته وتوجيهه .. اسأل الله ان يحفظه وان يبارك فيه وان يرفع قدره وشأنه انه ولي ذلك والقادر عليه