2 نوفمبر 2017 مـ / موافق 13 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»العمل تتوصل لطفل خميس مشيط المعنَّف.. وأسرته تدلي بتفاصيل جديدة | فيديو
﻿

العمل تتوصل لطفل خميس مشيط المعنَّف.. وأسرته تدلي بتفاصيل جديدة | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات:-

تمكَّنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيةبالتعاون مع الجهات المختصة، من التوصل إلى، الطفل المعنَّف الذي ظهر في فيديو وهو يبكي ويشكو تعنيف والده الذي يعاني من أزمة نفسية، وخاله ‏الذي دائماً ما يهدد والدته المطلقة.

وأبرز المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، أنَّ وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة عسير تتابع حالة الطفل حالياً، كما يتم فحصه طبيًا للاطمئنان على سلامته، وسيتم التعامل معه وفقا لنظام ‏الحماية من الإيذاء‎.‎

وكشف مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير، محمد بن بريق، عن تفاصيل جديدة في ملف الطفل المعنف.

وقال بن بريق إنه “بمجرد تداول مقطع الفيديو، تم التواصل مع دار الحماية، حيث تبين أنّ الطفل (صالح) له شكوى سابقة في وحدة الحماية”.

وأبرز أنه تم استدعاء والد الطفل؛ حيث إن والديه منفصلان، بسبب مشكلات سابقة، مؤكدًا أن الطفل “سلوكياته غير جيدة”.

وبيَّن أنّ السبب الأساسي في عدم إقامة الطفل مع والده، أو والدته، ورفض خاله لتواجده عند والدته يأتي بسبب تغيبه عن المنزل لفترات طويلة.

وأشار بن بريق في تصريح لصحيفة “عاجل” إلى أنه سبق ودخل الطفل دار الأحداث ودار الملاحظة، وتم تسليمه بعدها لوالده لوجود بعض الأمور غير الجيدة، وصدور سلوكيات ومخالفات عديدة منه.

وأضاف: تواصلنا مع والده، اليوم، وعلمنا أن الطفل متغيب منذ أمس عن البيت، ولا يعلم والده أين هو، وتم الوصول إلى مكان الطفل، عبر الجهات الأمنية.

وتابع: تم اتخاذ تعهدات سابقة بعد جلوسه مع والده، والإقامة معه لفترة، ثم انتقاله للعيش مع عمه، ولاحقًا والدته، التي ملّت من تصرفاته غير السوية، لاسيما هروبه من المنزل.

وأشار “بريق” أن القضية منظورة لدى جهات الاختصاص، وأنّ فرع هيئة حقوق الإنسان يقوم بدوره في هذا الشأن، حيث تم استدعاء والده ووالدته وخاله لمعرفه الأسباب.

وقال والده إن الطفل مختفٍ منذ صباح أمس، وإن عمليات البحث عنه كانت جارية في الأماكن التي يتواجد فيها، وأنه تم العثور عليه وهو الآن موجود لدى الجهات الأمنية.

وعن صحة ما ادعاه الطفل عن والده بأنه مريض نفسيًا، قال “بن بريق”: هذا غير صحيح لاسيما أن والده يعمل بوظيفة مرموقة.

وأوضح أن الأب عنده التزام وحريص على ابنه لكن الطفل (صالح) يعاني من مشكلات سلوكية، ويغيب بالأيام.

ومازالت الإجراءات والتحقيقات جارية حول ملف الطفل بحثًا عن حل مناسب يرضي جميع الأطراف.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليق واحد

  1. آمال الغامدي بتاريخ

    اليس هذا بطفل !؟اي ظلم وبئي حق يكتب عنه اويقال انّ له سلوكيات او انه يخرج من البيت لايام عده من الملام ، الابن ام من هو قائم على رعايته!؟
    ،اذا كان الاب مثل ماذُكر!
    انه في وظيفه مرموقه ولا يعاني من مرض نفسي! لماذا لايعلم اين ابنه ينام ؟!لماذ لدى ابنه سلوكيات خاطئه!؟ اين دوره !؟اين عاطفة الابوه لديه، وهو يعلم هذا الاب ان ابنه حُرم من عاطفة والدته و حُرِم من وجودها امام عينيه !؟
    فضلاً على ذلك :الابن لم يطالب بااموال، طالب حضن والدته وان يكمل دراسته .
    اتقوا الله فيما تقولون ولو انه فعل مافعل يبقى طفل بريئ ولن يلام !؟ يلام من هم قائمين على تربيته ورعايته وتوجيهه .. اسأل الله ان يحفظه وان يبارك فيه وان يرفع قدره وشأنه انه ولي ذلك والقادر عليه

    رد

إضافة تعليق