3 نوفمبر 2017 مـ / موافق 15 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رونالدو يؤكد عدم رغبته في التجديد مع ريال مدريد

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) متابعات:-

أكَّد نجم ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو عدم رغبته في تجديد عقده مع النادي الإسباني، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى رغبة اللاعب بأجر يتساوى مع أجري ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

وبحسب موقع “غول” فإن النجم البرتغالي أبدى رضاه على عقده الحالي مع النادي الملكي، مشيرا إلى أنه لا يرغب في زيادة مستحقاته”.

ونقل “غول” عن تصريحات لرونالدو بعد هزيمة الريال أمام توتنهام 1-3 في دوري الأبطال قوله بصراحة “أنا بخير في ريال مدريد. ما زالت 4 أعوام متبقية في عقدي مع النادي.. لا أريد تجديد العقد”.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 32 عاما الهدف الوحيد للريال في مباراة الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعن المباراة أوضح رونالدو “الأمر سيئ لأننا خسرنا بعدما اعتدنا الفوز، لا يتعلق الأمر بما نريد، لكن كرة القدم تتغير، و نحن نمر بمرحلة سيئة لكنني واثق من أننا سنتغير”.

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