حياد الكويت وتهديد المرتزقة

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
كائنا من كان … شكرا ملك العدل...بتاريخ
اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي فور صدور قرار خادم الحرمين الشريفين لملك سلمان بن عبد العزيز تشكيل لجنة برئاسة
-
القراءة ذكاء ورقيبتاريخ
“إن الذين يقرؤون فقط هم الأحرار، ذلك لأن القراءة تطرد الجهل والخرافة, وهما من ألد أعداء الحرية ”
-
لقد حطَّمهم..ودمَّر أحلامَهم !...بتاريخ
عندما أستمع إلى الحاقدين على هذا البلد وقادته وأقرأ خطابهم أشعر بالارتياح والفخر والسعادة. قد تستغربون ذلك..وأن المفترض
-
دمج هيئة الأمر بالمعروفبتاريخ
ينظر مجلس الشورى التوصية المقدمة من بعض أعضاء مجلس الشورى للتصويت على دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
مقال يستحق التثبيت
مميز وفي الصميم
كاتبه مرتب الافكار ومحدد الهدف فخرج المقال بصورة رائعة فكل التحية له