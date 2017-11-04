5 نوفمبر 2017 مـ / موافق 16 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حياد الكويت وتهديد المرتزقة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

منذ اندلاع ازمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع تنظيم الحمدين ودولة الكويت لا تفتأ تردد انها تتخذ موقف الحياد من الأزمة حتى تجاوز الأمر لأن تكون الوسيط بين الدول الأربعة وهذا التنظيم مرتكزة على ذلك الموقف المعلن من اميرها الشيخ صباح الأحمد والذي قام بنفسه بهذا الدور رغم انه لم ينجح به بسبب تنظيم حكومة التنظيم في قطر مما دعاه لتسليم ملف الوساطة للولايات المتحدة الأمريكية اللتي وصل بالفعل وزير خارجيتها في وقت سابق للمنطقة ليبدأ هذا الدور على ارض الواقع بعد ان سلمها اياه امير الكويت في زيارته للولايات المتحدة في اغسطس من هذا العام وهي الزيارة ذاتها التي صرح فيها أن دولة الكويت قد تضررت وعانت من اعلام هذا التنظيم بل وزاد أن الكويت هي الأكثر تضرراً من هذا التشويه لها ومع كل هذا الحديث وهذا الموقف المعلن ( على الأقل من امير الكويت ) إلا أن الملاحظ ان عدداً كبيراً من الشعب الكويتي ومن المشاهير خاصة هناك قد انحاز لقطر علناً وأصبح يكيل السب والشتم للدول الأربعة وتحديداً المملكة وظهر البعض منهم كعائشة البدر في عمل مسرحي تحت مسمى الحصار وهو المصطلح الذي يستخدمه اعلام تنظيم الحمدين لوصف المقاطعة زوراً واستعطافاً كذلك قيام الممثلة منى شداد بأداء اغنية سعودية وطنية وتحريف كلماتها لصالح قطر وتكيل بعدها عبارات المدح والتأييد لتميم وأمه موزه وقيام الممثلة ملاك بهجوم على الجمهور السعودي ووصفه بعبارات مسيئة وسوقية كذلك قيام المذيع احمد بن خالد المسفر بنشر فيديو له على حسابه بتويتر يمجد فيه ذلك التنظيم وواجهته تميم ويثني فيه على الاستقبال المزعوم لتميم بعد عودته من الرحلة المشهورة واختفاءه ليومين بعد اجتماع الامم المتحدة في نيويورك وكيف ان الدول الأربعة لم تنجح فيما اسماه الحصار وأن قطر الصامدة هزمتهم وستهزمهم وماإلى ذلك من الأكاذيب التي ساق.

نفهم موقف حكومة الكويت واذي ربما يقف تغلغل التيار  شبه السلفي والتيار الاخونجي المدعومين من قطر والمحميين منه دور في تشكيله الا ان غير المفهوم تلك المواقف التي تحدثنا عن بعضها والتي ايضاً اصبحت متنامية داخل الكويت شعبياً ومن تيارات سنية وقبائلية – اذا ماصدقنا ان هذين المكونين ليس من وقف مع قطر – ايضاً كونها لا تتفق اصلاً مع ما هو معلن من قبل امير الكويت ولا تتفق ومعرفة التحالف القطري الإيراني الذي يهدد فيه الأخير امن الكويت واستقرارها ناهيك عن الدور السعودي وباقي الدول الأربعة المعروف مع  الكويت إبان احتلالها من قبل صدام العراق وهو الدور الذي اصبح هؤلاء المرتزقة وغيرهم ينكرونه وينسبونه لأمريكا وهو ما يتفق تماماً مثلاً مع ما أدلى به سابقاً اراجوز الاعلام القطري عبدالله العذبة كذلك نعلم ان اغلب هؤلاء المرتزقة كان للجمهور السعودي وبعض وسائل اعلامنا وقنواتنا الدور في إبرازهم من خلال اعمال من انتاج تلك الوسائل او حتى الدعم الجماهيري لهم في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها كالمسرحيات النسائية اللتي اقيمت لبعضهم هنا كمنى شداد.

إن موقف هؤلاء المرتزقة قد لا يكون ذا تأثير يذكر فهؤلاء القوا بأنفسهم إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم لكن الغريب هو موقف الحكومة والإعلاميين هناك من هذه التجاوزات التي وصلت ذروتها مثلاً في دعم بعض المشاهير هناك وتحديداً روان حسين وشعيب الهاجري لحراك 15 سبتمبر المزعوم وهو ما تم كشفه بالأدلة ولم يتم نفيه على حسب علمي منهم.

لا نعلم أي خسارة يرجوها هؤلاء المرتزقة من تلك المواقف هل هي فعلاً لشق الصف الكويتي مع الدول الأربع وتحديداً السعودية بما يخدم قطر؟ ام ان هؤلاء المرتزقة فضلوا الريال القطري على دولتهم وأنفسهم حتى باعوا ذمتهم؟

والأهم ما هو موقفهم بعد انتهاء الأزمة وانهيار تنظيم المحمدين؟ وما هو موقف حكومة الكويت المستقبلي منهم او حتى موقفها الآن؟

نعم ستبقى دولة الكويت وشيوخها والشرفاء منهم في قلوبنا لذا كنا لهم ناصحون فأولئك المرتزقة يسعون لتقويض تلك المحبة ويسعون لتشويه صورة الكويت وحيادها على الأقل في هذه الفترة وهذا مالا نتمناه للكويت قبلنا.

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تعليق واحد

  1. خالد وجيه بتاريخ

    مقال يستحق التثبيت
    مميز وفي الصميم
    كاتبه مرتب الافكار ومحدد الهدف فخرج المقال بصورة رائعة فكل التحية له

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