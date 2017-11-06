هل نحتاج للسلام مع الأخوة في إسرائيل

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اتمنى من سلمان يراجع التاريخ وحقائق التاريخ ويتكلم من باب العقل والمنطق لا العاطفة! كلامك مبني على نظرتك الشخصية للقضية وتناسيت الأحداث اللي حصلت فعلاً! هذي النتيجة المتوقعة لما نسمح لشخص محدود الثقافة والأطلاع انه يكتب في جريدة.
رأي منطقي عقلاني واقعي . و نحن في الطريق إليه .