8 نوفمبر 2017 مـ / موافق 19 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هل نحتاج للسلام مع الأخوة في إسرائيل

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

طرد اليهود من إنجلترا عام 1290م، ومن فرنسا عام 1306م، ومن ألمانيا والنمسا والمدن الإسبانية في القرن الرابع والخامس عشر، وكما هو معروف فقد عاشوا بحرية في اسبانيا الإسلامية، واثناء محاكم التفتيش تعرضوا مع العرب إلى المصير نفسه (الطرد). ووجد جزء كبير من اليهود ملجأ في البلقان، وفي المناطق الواقعة تحت الحكم التركي. وسجلت أعمال القتل الدموية الجماعية التي قام بها القوزان ضد اليهود في بولندا في القرن العشرين. وعندما لم يكن هناك اضطهاد مباشر كانت التقييدات الهائلة ضد اليهود ظاهرة يومية. وظهرت معاداة السامية في أقصى أشكالها في القرن العشرين في الإبادة الجسدية لستة ملايين يهودي تحت حكم هتلر.

وبرغم من كل هذا تمكن اليهود من التصالح مع العالم كل العالم، وحققوا لذاتهم دولة هي اليوم مستقلة وتملك اسلحة نووية، في وسط لا يملك شيء من القوة مقارنة بهم، وبرغم من ذلك اليهود ودولتهم لم تستخدم اسلحتها النووية ضد العرب المجاورين لها، على عكس عرب فلسطين بالتحديد (غزة) كل ما صنعوا صاروخ منزلي بالكاد يتمكن من الإنطلاق، ارسلوه على مناطق اليهود.

فكيف لعاقل لا يمد يد السلام مع مجتمع جعل كل عداء العالم له، خلفه، ومد يد السلام متناسي كل جراحه، نعم اليهود ليس لديهم شرعية على بعض الأرضي الفلسطينية، ولكنهم أيضاً يملكون شرعية على جزء آخر وقد اثبت التاريخ أن الفلسطينين هم من باعوا اراضيهم لليهود، ومازال يثبت أن قضية فلسطين ليست صراع فلسطيني اسرائيلي، بل هو صراع فلسطيني فلسطيني.

كل هذه الاسباب جعلتني افكر بجدية في موضوع السلام مع اسرائيل، ليس لاجل اسرائيل، بل لأجل العرب وبالتحديد الفلسطينين.

اخيراً تخيل انك تقف دائما في ممر رجل أقوى منك، وكل ما مر بك هذا الرجل عبست في وجهه، فصفعك وقال لك اضحك، هل من الحكمة والعقل أن تعبس في وجهه مره اخرى؟

واقولها بكل صراحة نحن بحاجة للتصالح ومد يد السلام مع كل من يرغب بالسلام، نحن كوطن عربي يجب أن نأخذ استراحة من الحروب والدماء والعنجهية الهمجية.

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تعليقان

  1. سارة بتاريخ

    اتمنى من سلمان يراجع التاريخ وحقائق التاريخ ويتكلم من باب العقل والمنطق لا العاطفة! كلامك مبني على نظرتك الشخصية للقضية وتناسيت الأحداث اللي حصلت فعلاً! هذي النتيجة المتوقعة لما نسمح لشخص محدود الثقافة والأطلاع انه يكتب في جريدة.

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