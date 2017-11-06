12 نوفمبر 2017 مـ / موافق 23 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ملعب الجوهرة يشهد أول بطولة نسائية رسمية 11 نوفمبر الجاري

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات:- 

تُنظم صالة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة برعاية الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة وبمشاركة 6 أندية نسائية في اليوم الرياضي التثقيفي النسائي عن سرطان الثدي.

ومن المقرر أن يكون الدخول لمشاهدة البطولة حصريا للنساء، وبتذاكر بقيمة 100 ريال يوم 11 نوفمبر الحالي، بتواجد فرق جدة يونايتد وجامعة دار الحكمة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وDFAC وBRAVES وSHOOT FOR CAUSE.

ووفقًا لـ “العين اليوم”، قالت عضو مجلس الشورى لينا المعينا “لله الحمد على الموافقة لإقامة مثل هذه البطولات النسائية الرياضية الخاصة بحضور نسائي، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة و وزارة الصحة، وأيضا بمساهمة الشركات المحلية والتي تسعى إلى نجاح البطولة”.

وأضافت: من الجميل أن نشارك في يوم مهم للنساء وتثقيفهم من أجل القضاء على سرطان الثدي ببطولة رياضية تقام للمرة الأولى في السعودية، وأتمنى أن تستمر خلال الفترة القادمة، وكلي ثقة في نجاح البطولة التي تشارك فيها أقوى الأندية النسائية في مدينة جدة لكرة السلة.

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