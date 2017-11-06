كرسي الحلاق و كرسي المدير

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أهلا بالأستاذ الفاضل / هاني
بصراحة تطعيمة خفيفة شيقة لمغزى كبير يفهمه الكبار ، تمنياتي لك بدوام قلمك ومنبرك .
أخوك / بوروح