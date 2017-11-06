7 نوفمبر 2017 مـ / موافق 18 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كرسي الحلاق و كرسي المدير

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

كثيراً ما إذا أردنا تحذير بعض المدراء من مناصبهم نقول انتبه كرسي المدير مثله مثل كرسي الحلاق تجلس عليه فترة ثم تقوم ليأتي غيرك ليجلس عليه.

تماماً نفس وضع المنصب والكرسي هو لن يدوم لك فكما جلست عليه بعد الذي قبلك سوف يأتي من يجلس عليه بعدك.

لكن لو أردنا المقارنة بين كرسي المدير وكرسي الحلاق بشكل آخر وبذكر مميزات كلاهما ماذا نستنتج؟؟

أولاً : عند الجلوس بماذا نشعر؟

كرسي الحلاق يتميز أنه مريح

كرسي المدير يتميز أنه مريح

إذاً في أول نقطة للمقارنة نجد التشابه في نفس الميزه

ثانياً : ماذا بعد انتهاء فترة الجلوس المريحة؟

كرسي الحلاق عادةً الشخص بعد انتهاء فترة الجلوس عليه ينهض وهو يشعر براحة وسعادة فقد أصبح في أبهى وأجمل صورة له قبل أن يجلس على هذا الكرسي إذاً فقد تغير للأفضل.

أما كرسي المدير للأسف عادةً الشخص بعد انتهاء فترة الجلوس ينهض وهو يشعر بالحزن والضيق لأنه فقد السلطة التي تجعل الناس تهابه وتجله وتقدره وأصبح وحيداً مكروهاً خصوصاً من موظفيه السابقين أو حتى الذين يستنفعون من منصبه خارج العمل إذاً أصبح في أسوء حالاته .

في النهاية ليت كرسي المدير مثل كرسي الحلاق في كل شي لتكون النهاية أجمل بعد انتهاء فترة الجلوس.

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تعليق واحد

  1. نايف بتاريخ

    أهلا بالأستاذ الفاضل / هاني

    بصراحة تطعيمة خفيفة شيقة لمغزى كبير يفهمه الكبار ، تمنياتي لك بدوام قلمك ومنبرك .

    أخوك / بوروح

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