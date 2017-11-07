8 نوفمبر 2017 مـ / موافق 19 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نحتاج هيئة الأمر بالتنوير

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

التَديُّن السليم في العقل المتزن السليم الذي يفرق بين الضلالات والنور ويسير كما يريد عقله حتى لو اجتمع عليه العالم كله لإقامة حد عليه للشنق، ما أفضع هذا القطيع الذي يلاحق العرف ويمجد حامله الممتد بجذور لا رجعِيَّتَ لها في أديان، فحينما بعثَ الله الرسلَ برسائلهم لجموا بأن وجدنا آباءنا عليه كما ذكرت في هذه الآية ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ) وهنا دليل صريح على أن كل واحد منهم لا يهتدي بعقله فالعقل متعطل تماماً في مقياس كل ما يكون على طاولة الحياة الدنيوية والدينية واتباع ما توارثته الشعوب لتحقيق الكفاءة والفوز بلقب الالتزام والمحافظة على تراث العادات المتوارثة التي بها تحيا وتمتد حتى لو حمل راية الإسلام تبقى مشوهة لأن العقل معطل ، فلمَ الله ألهمنا العقل ونحن لا نتفكر ؟!

من أين جاء يا ترى مصطلح التنوير هل اخترعه المفكرون والفلاسفة حتى يقودوا هذا العالم إلى الجهل؟! إن التنوير مشتق من العلم والمعرفة أليس العلم نور! وما علينا هو أن نخرج من الليل الذي طال ظلامه، فالاعتقاد أصبح يطوق عقل المسلم العربي ويظن أن السلفية المكفرة هي الدين الحق وما هو إلا سوط يضرب به حتى يحقق آيات منسوخة في مواطن معينة روجها مفسر سفاح أحل التفكير حتى يبيح القتل أو قراءات أبطال الشهداء الثوريين الذي دمروا العالم وقتلوا حتى يقيموا راية الإسلام؛ فعندما ينطق العقل هل سيعتنق دينك ويترك دينه عندما نحرت أبوه أو أمه أيها السفاح السلفي! من ألبسك هذا الرداء وجعل السلاح في يدك تعيث في الأرض فسادًا !! إن غاية عقيدتك هي دخول أكبر عدد من المسلمين فكيف تروّج لدينك بالسلاح والدم أليس من المفترض أن يكون بيدك كلمة وهديّةً تغني نهائياً حينما يجدونها في الأخلاق ، انهض ففي رأسك عظمة خاملة تحتاج إلى قراءة وتنوير ولا يأتي التنوير إلا من خلال القراءة ومصاحبة كل الأديان ورمي أسلحة لسانك الفتاكة بالتكفير وإباحة دماء المسلمين .

مؤسف جداً أن نقول بفمٍ ممتلئٍ بأنّ لهذا المجتمع مجتمع مختلف خلق العادات حتى يلبسها رغم أنف كل عقل إلا من قاوم وتمرد ، العقول الحرة لا ترضخ ولا تستلم لكل بدعة اجتماعية، فهل حقاً حينما نشرنق كل النساء بالسواد نعني أننا صُنّا شرفها وتخلصنا من وأدِها وهي صغيرة!! ليست سوى خدعة اجتماعية انتكست على الرجل وأصبح يحارب ويتلهف على رؤية ما هو بالداخل فالفضول والشهوة أوقدت هذا الجيل وولدت لديه الحرمان والكبت حتى أصبح يجازف بعقله ويتخبّأ في مكان لا يعلمه الله بل لا يعلمه مجتمعه ليعمل الرذائل بأنواعها ويتمتع بها فكيف نصون الذكور الذين يتمتعون بحصانة ملكية من المجتمع والجنس الآخر حمل كل الفساد والفتن فيالا خيبة هذا المجتمع الذي يقيد حياته بهذه العقد التي لا دين لها ولا منطق!.

لمَ التنوير في الحياة؟!

لأن قوة العقل تتفوق وعندها سنهدم منابر قد اعتلوها وشوهوا كل معالم الحياة فيها كي لا يتفكر ويكونوا هم من يفكر عنه ، أصبحت الحياة الاجتماعية بيدهم يذهبون إليه في كل صغيرة وكبيرة ويظنوا أن الحياة لا تسير إلّا بفتوى، فكيف نفعّل هذه الفتاوى التي لم ينزل بها الله من سلطان وتفور منابرهم بالتكفير ودس خطاب الكراهية بين المذاهب المسلمة وكأنهم رسلٌ بعثوا من ابن تيمية حتى يتحول العقل المسلم المكفر مفكرًا فتحل اللعنة على عقله ويَقتُل ثم يحن إلى الجنة ويفجر نفسه !.

من قاد هؤلاء إلى الجحيم وحوّل تلاميذهم إلى قنابل موقوتة وقابعة لكل شيء هم رؤوس الشياطين المتخفين بيننا بزيٍّ ديني وما أدراك أيها المسلم فالجاني يتخفى بأكسسوارت لحية وثوب مشمّر ثم هلموا إلى الحروب الثورات ويبطل مفعول الدنيا في أعينهم وهو لم يترك شيئًا من ملذَّاتِ الحياة لم يتمتع به ويطلب من الله أن يمدَّ في عمره حتى يجند تلامذتَه للجنة فأين عقلك أيها الإنسان ؛؛

تجرَّد من كل شيء وبعيداً عن الدين هل سمعت أحدًا يُسوِّق إلى الجنة ويدلُّ إلى طريق الموت ويسبقهم إليها؟! لماذا لم يسبقهم هو إلى الجنة أليس هو الأجدر بها !؟

أكاد أجزم أن البعض يفسر التنوير أنه إلحاد وإقامة ثورة فكرية والتجرد من الأديان فما زال لدينا جهل في كل المصطلحات الفكرية الليبرالية العلمانية والتنويرية كلها كفرها العقل البار بالسلفي الفاسد الذي طغى غلوه في الأرض فسادا، فالمدرسة الفكرية تنادي بالتقدم من خلال إيقاد التنوير حتى ينمو هذا الجيل ويشعر كلمن بعقله ،فقوة العقل تحطم كل شيء ويصاغ منها قوانين ليجري بها الناس حياتهم الطبيعية وما أسند من رواه البخاري ومسلم فهي مواقيت زمنية لم تبرمج مع زمننا هذا إلى تطور يتسع لكل دقيقة ومنها يتسع إلى مدارك عقل الإنسان المفكر وصيغة إجماع المسلمين على أن ذلك يجوز أو لا يجوز لايعطيه تصريحًا حتى يستطيع أن يتحرك وينهض لإكمال حياته ، فإن اتخاذ القرار لا يحتاج إلى رخصة حتى يعيش أويقعر نفسه من أجل شيء من لاشيء فكن مفكراً قبل أن تفرض عليك فرضيات لا أساس لها من صحة .

يا له من شدة غباء حين يتهمون تأخرنا وتقصيرهم بالاختراع والابتكار وعقولهم خارج التغطية مؤبّداً لا تتحرك ولا تشتري ولا تبيع إلا برخصةٍ دينيةٍ فكيف ترعرع هذا العقل وسط جمود من يحرّم ويلطم حين يظهر فنّ يدعو إلى النهضة والإبداع ! دعوا العالم ترقص وتغني وتبتهج فكلها تبث السعادة والصحة وتروي العقل وتدعوه للتأمل وإثارة الفكر الجامد ، سنحرّر تلك العقول من مشنقة هؤلاء الذين حطّموا وحرّموا على الناس كلّ بهجةٍ كما أنهم أوجدوا ” التخلف الحضاري الذي تعيشه المجتمعات العربية، يتميز بخاصتين هما غياب :العقلانية في الرؤية والممارسة، والشلل وعدم القدرة على الفعل وتحقيق الأهداف المستقبلية الموضوعية،” 1 والتخلف اليوم الذي يمارس بأقبح صور هو أن يعتقد المتخلف مثقف ولابد أن ننقذ الناس من وحل الجهل وإيقاف شرارات جهله حتى لا تنشر.

إنّ أعمق مفهومٍ للتنوير الذي علينا أن نُعمِّمه ونُلمِّعه بعدما شوَّهه هو :

“إن التنوير فضاء لعالمنا المظلم وكشفاً للحقيقة الثاوية خلف البراقع الزائفة بكل ما أوتينا من مناهج المعرفة العلمية. لتتحول الحقيقة إلى أداة من أدوات مواجهة العالم.وهو معرفة للإمكانيات التي تمنع تحقيقها إرادة واعية من داخل واقعنا أو من خارجه، يسهم في تحقيق بعضها على الأقل”( 2 فأيها المسلم الذي أُعيق عقليا عن التفكر هل تحتاج راعي لكي يقود هذا القطيع فـ هلموا للأجتماع طارئ حتى نقيم هيئة الأمر بالتنوير والنهي عن الجهل.

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تعليق واحد

  1. شادية الغامدي بتاريخ

    سردت الكاتبة والاعلامية نورة شنار ما كنٌا نخشى البوح به قبل سنوات مضت خشية ان يفهم بطريقة خاطئة وتثور الثائرة والآن بعد حرية التفكير والتعبير والاقتناع بما نفكر به ونشعره لم يعد يمنع الكاتب او اي شخص بان يعبر بمصداقية مهما كلفه الامر
    تحية اجلال وتقدير لصوت الكاتبه الصادق

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