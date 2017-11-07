نحتاج هيئة الأمر بالتنوير

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سردت الكاتبة والاعلامية نورة شنار ما كنٌا نخشى البوح به قبل سنوات مضت خشية ان يفهم بطريقة خاطئة وتثور الثائرة والآن بعد حرية التفكير والتعبير والاقتناع بما نفكر به ونشعره لم يعد يمنع الكاتب او اي شخص بان يعبر بمصداقية مهما كلفه الامر
تحية اجلال وتقدير لصوت الكاتبه الصادق