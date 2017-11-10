10 نصائح بسيطة لتسهيل ممارسة المشي يوميًا وإنقاص الوزن

(أنحاء) – متابعات:-
أكَّد الخبراء أنَّ، المشي هو أحد التمارين الرياضية الفعالة التي تساعد الإنسان على إنقاص وزنه، كما يساعد المشي على تخفيف التوتر، وعلاج مشاكل الهضم، وتقوية جهاز المناعة.
ونقلت صحيفة “سبق” عن موقع، “بولد سكاي” أنَّ المشي وممارسة الرياضة في صالات الألعاب والسباحة، كلها وسائل طبيعية لعلاج مشكلة زيادة الوزن، كلها تساعد الإنسان على حرق سعرات حرارية وإذابة الدهون، بشرط أن تمارس هذه الأنشطة بشكل صحيح.
وهنا يقدم الخبراء عشر نصائح بسيطة تساعد الإنسان على ممارسة المشي يوميًا، دون الكثير من التخطيط لذلك:
* استخدم السلم بدلاً من المصعد
اجعلها قاعدة لك، سواء كنت في العمل أو المنزل أو المركز التجاري، استخدم السلالم في الصعود والهبوط، ولا تستخدم المصعد، إن صعود السلام كالمشي تمامًا.
* اذهب إلى زملاء العمل سيرًا على الأقدام
عندما تكون في العمل، لا تحادث زملاءك هاتفيًا ولا عبر رسائل نصية، انهض من مكانك واذهب إليهم سيرًا على الأقدام، سواء كانوا في مكتب مجاور أو في طابق مختلف.
* حاول العثور على رفيق للمشي
حاول أن تعثر على صديق يرافقك أثناء المشي سيرًا على الأقدام، هذه العادة ستساعدكما على المشي وحرق سعرات حرارية، أيضًا الصحبة تقضي على الملل أثناء المشي.
* اترك سيارتك واذهب إلى السوبر ماركت سيرًا على الأقدام
كلما أردت الذهاب إلى السوبر ماركت، اترك سيارتك واذهب سيرًا على قدميك، خصوصًا إذا كانت المسافة أقل من ثلاثة كيلومترات.
* انضم إلى مجموعة من هواة المشي
هناك مجموعات تهوى الرحلات الخلوية أسبوعيًا، وتذهب في رحلاتها سيرًا على الأقدام، انضم إليهم لتتعرف على مجموعة جديدة من الناس واستمتع بالرحلة واحرق المزيد من السعرات الحرارية.
* مارس المشي بعد العشاء
حاول أن تتناول طعام العشاء قبل التاسعة مساء، وبعدها اذهب لممارسة المشي لمدة نصف ساعة في الشوارع المجاورة أو حديقة قريبة، هذه العادة تساعدك على هضم صحي للطعام وفقدان الوزن.
* حاول أن تكتشف شوارع وأحياء جديدة صباح أيام الإجازة
اكتشاف أماكن جديدة يساعد كثيرًا على المشي، حاول أن تكتشف شوارع وأحياء جديدة في مدينتك صباح أيام الإجازة.
* استمع إلى قارئ القرآن المفضل لديك وأنت تمارس المشي
يفضل أن تستخدم سماعات الأذن المتصلة بجوالك لسماع القرآن الكريم من قارئك المفضل، أو سماع أي شيء تهواه وأنت تمارس هواية المشي، السماع يساعدك على السير لمسافات طويلة.
* اذهب إلى مواعيدك سيرًا على الأقدام
إذا كان لديك ميعاد مع شخص ما في مكان قريب، يمكن أن تذهب مبكرًا وسيرًا على الأقدام.
* عد إلى المنزل سيرًا على قدميك
يمكن للإنسان أن يعتاد على العودة إلى المنزل سيرًا على قدميه إن أراد ذلك، خصوصًا إذا كان الوقت مساء ولا مواعيد أخرى لديه.
عن تجربتي الابتعاد قدر الامكان عن الوجبات الدسمة والسريعة والمقليات والحلويات والمشروبات الغازية والامتناع عن التدخين بجميع انوعه من التبغ والشيشة والمعسل والتخفيف من السهر والاكثار من تناول الفواكه والخضروات وممارسة اي نشاط رياضي لمدة لاتقل عن نصف ساعة يوميا رياضتي المفضلة المشي بلبس رياضي خفيف وحذاء رياضي خفيف ايضا مارسته وانا في سن العشرين والان قد تخطيت سن الخمسين وما زلت امارسها يوميا