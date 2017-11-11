12 نوفمبر 2017 مـ / موافق 23 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التمويل برهن العقار” يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل بنسبة 85% من قيمة العقار

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات:-

أتاح “التمويل برهن العقار”، للمستفيدين فرصة الحصول على تمويل عقاري بنسبة تتراوح بين 70% و85% من قيمة عقاره، بنظام الدفعة الواحد، حسبما أفاد مدير العلاقات البنكية والمنتجات في صندوق التنمية العقارية سعود العجمي.

وأبرز العجمي أن التمويل برهن العقار يعتبر تمويلاً مدعوم الأرباح لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، لافتاً طبقاً لصحيفة “الوطن” إلى أنه بإمكان المستفيد رهن عقار مملوك له سواء كان فيلا، أو شقة، أو أرض لأجل الحصول على التمويل العقاري الذي يريد.

وبيَّن أنه في حال كانت قيمة العقار المرهون 600 ألف ريال، فإنه سيتم تمويل المستفيد بمبلغ يتراوح بين 420 و500 ألف ريال في دفعة واحدة، أما إذا كانت قيمة العقار مليون ريال مثلاً فإن مقدار التمويل يتراوح بين 700 و850 ألف ريال “دفعة واحدة”، وذلك وفقاً للسياسة الائتمانية لدى الممول، على أن يتم دعم المستفيد بمبلغ 500 ألف ريال منها كحد أقصى.

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تعليق واحد

  1. سعد الحارثي بتاريخ

    السلام عليكم
    عندي عمارة تجارية مكونة من اربع شقق واربع محلات تجارية في مكة المكرمة
    اريد ان ارهنها مقابل فيلا اوعلى الاقل شقة سكنية في جدة
    ارجو منكم هل بالامكان اعطائي حل

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