أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التمويل برهن العقار” يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل بنسبة 85% من قيمة العقار
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السلام عليكم
عندي عمارة تجارية مكونة من اربع شقق واربع محلات تجارية في مكة المكرمة
اريد ان ارهنها مقابل فيلا اوعلى الاقل شقة سكنية في جدة
ارجو منكم هل بالامكان اعطائي حل