12 نوفمبر 2017 مـ / موافق 23 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مقيم يمني: تكلفة تجديد إقامة أفراد أسرتي نحو 50 ألف ريال.. وهناك الكثير بنفس حالتي
﻿

مقيم يمني: تكلفة تجديد إقامة أفراد أسرتي نحو 50 ألف ريال.. وهناك الكثير بنفس حالتي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال مقيم يمني إنه بعد مراجعته لبرنامج “سداد”، تبيّن أنه يستلزم دفع 46 ألف ريال؛ من أجل تجديد إقامته، بسبب أفراد عائلته الكبيرة، كونه متزوجا من 4 زوجات.

وأشار المقيم اليمني إلى أن هناك عدداً من المعارف والأقارب بنفس حالته، بل يزيدون عليه لوجود مرافقين من الوالدين والإخوة؛ حيث تصل تكلفة تجديد إقامة بعضهم 55 ألف ريال، حسب “عين اليوم”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليق واحد

  1. مقيم مواطن بتاريخ

    انا مقيم. جدي جاء للسعودية قبل 65 سنة و خدم في وزارة المعارف 30 سنة. كلنا امل ان ينظر في حالنا و حال الأخريين.
    حتى لو انتهت اقامتنا ما في مكان نروح له. ابوي انولد و درس في الرياض و انا انولدت و درست في الرياض و عيالي و عيال عيالي بينولدوا و بيدرسوا في الرياض. هذا يعتبر بلدنا. ذكرياتنا و طفولتنا كلها هنا.

    رد

إضافة تعليق