أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مقيم يمني: تكلفة تجديد إقامة أفراد أسرتي نحو 50 ألف ريال.. وهناك الكثير بنفس حالتي
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انا مقيم. جدي جاء للسعودية قبل 65 سنة و خدم في وزارة المعارف 30 سنة. كلنا امل ان ينظر في حالنا و حال الأخريين.
حتى لو انتهت اقامتنا ما في مكان نروح له. ابوي انولد و درس في الرياض و انا انولدت و درست في الرياض و عيالي و عيال عيالي بينولدوا و بيدرسوا في الرياض. هذا يعتبر بلدنا. ذكرياتنا و طفولتنا كلها هنا.