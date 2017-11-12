12 نوفمبر 2017 مـ / موافق 23 صفر, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العميد يدعم الزعيم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – محمد الكاف : ــ

قام رئيس نادي الاتحاد “حمد الصنيع” ببادرة جميلة، حيث وجه رابطة المشجعين الاتحادية بدعم الزعيم الهلالي والتواجد في النهائي الآسيوي المنتظر أمام اوراوا الياباني في الرياض.

وتأتي هذه المبادرة من قبل الاتحاديين لدعم ممثل الوطن ونبذ التعصب الرياضي، حيث لقت البادرة استحسان الجميع في الوسط الرياضي الذي يعيش عهدًا جديدًا مع رئيس هيئة الرياضة “تركي آل الشيخ”.

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تعليق واحد

  1. اناهنا بتاريخ

    هذه هي الرياضة الراقيه والأخلاق الفاضله نرجو ان تكون جميع الأنديه عل هذ المنوال ونبذ التخلف والتعصب الرياضي الذي يولد الشحناء والبغضاء ومتابعة حسابات المغردين وتأديب كل من آذاناديااولاعبا اواي مسئول في الرياضة وغيرها

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