العميد يدعم الزعيم

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هذه هي الرياضة الراقيه والأخلاق الفاضله نرجو ان تكون جميع الأنديه عل هذ المنوال ونبذ التخلف والتعصب الرياضي الذي يولد الشحناء والبغضاء ومتابعة حسابات المغردين وتأديب كل من آذاناديااولاعبا اواي مسئول في الرياضة وغيرها