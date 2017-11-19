20 نوفمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرمح من أول ركزه

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

تربينا وتعلمنا على أمثال هي مكملة للعادات والتقاليد والحياة الصعبة التي كان آبائنا يعيشونها وأصبحت مبادئ للحياة ومن لا يطبقها يكون شاذ.

ما زلت اذكر كلمات الوالد لي ايام الطفولة والتي هي كلمات جميع الآباء سابقاً بل وحتى الآن ، وهي كلمات تدعوا إلى القوة والصلابة لمواجهة الحياة مثال عليها :

( خلك ذيب )

( الرمح من أول ركزه)

وغيرها من الأمثلة التي تعطى للمحاربين قبل بداية المعارك وليس لأطفال في بداية التعرف على الحياة.

لازمتنا هذه الأمثال في جميع مراحل حياتنا سواءً في الدراسة أو في الشارع أو في الاجتماعات العائلية أو حتى في البيت.

وكما ذكرت هذه مبادئ يسير عليها المجتمع السعودي والعربي بشكل عام ومن لا يطبقها يكون في حكم المسكين الذي لا حول له ولا قوة.

ونأتي للمرحلة الأهم وهي المرحلة العملية بعد الدراسة وهي بلا شك اختبار لتلك الأمثلة والشعارات والتي هي عنوان للشخص القوي الذي يعتمد عليه في أي منشأة أو دائرة عمل.

فعند الاختبار الأول للقبول في المنشأة وهي ( المقابلة الوظيفية) جميع من يقابلوك يبحثون فيك عن ( الذيب ) الذي (يركز الرمح في الهدف من أول ركزه) ..

ولو أردنا تحليل الموضوع بشكل منطقي بعيد عن التراكمات السلوكية المتوارثة نجد أن هذه المواصفات إن صحت لن نجدها إلا عند بطل في الرماية يرمي الرمح على الهدف المطلوب وقد أصبح هكذا بعد تدريب شاق وصبر وتعليم فلن يصيب الهدف من أول رميه شخص غير متدرب إلا بالحظ وهذا ظلم له ولمن لم يصيب الهدف .

كيف يكون الاختبار عن هدف لم يتدرب المتقدم على إصابته؟؟

وفي المقابل نجد بعض التجارب لمنشآت عرفت كيف تجعل جميع من يتقدمون إليها ( يركزون الرمح من أول ركزه) بتدريبهم وتعليمهم وبهذا كسبوا ولاء ومحبة الموظفين في أن يصيبون الهدف بكل حب للمنشأة واحترافية بالعمل.

إذاً يا مسؤولين التوظيف علموا المتقدم للوظيفة الرماية قبل أن تطلبون منه الرمي.

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تعليق واحد

  1. أحمد بتاريخ

    جميل ما كتبت أخي هاني،،
    كان هذا المثل وهذه الفكرة يجولان في خاطري هذا الصباح، حيث كنت أعبر أمام أحد المستشفيات العامة، كنت أفكر كيف يمكن لمجتمع يحمل ثقافة الرمح والخيل والبغال، أن ينتج طبيباً أو مربياً أو مبرمجاً وهو يحقن أفكار الفرد من طفولته بمنطق وفكر غير موجود على أرض الواقع، فيضل الفرد -في أي موقع كان- مستعد للتعامل مع واقعه الوظيفي بمنطق وثقافة فارس القبيلة ( ذيبان ) جالب الغنائم!!وغيرها من مكونات للفكر والمنطق لا تتوافق مع واقعه، بينما في المجتمعات المتقدمة تجد لكل مهنة ثقافة خاصة تتناسب معها يصنعها أصحاب المهنة.

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