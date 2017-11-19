( الرمح من أول ركزه)

بتاريخ نوفمبر 19, 2017

من بين ركام القمامة..التي أهداها حزب الزبالة إلى الشعب اللبناني..ينتفض(شارل أيوب)كفأرٍ عملاق..معتمراً قبعة حديدية من القذارة..متوشحاً برداء من