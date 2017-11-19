( الرمح من أول ركزه)

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جميل ما كتبت أخي هاني،،
كان هذا المثل وهذه الفكرة يجولان في خاطري هذا الصباح، حيث كنت أعبر أمام أحد المستشفيات العامة، كنت أفكر كيف يمكن لمجتمع يحمل ثقافة الرمح والخيل والبغال، أن ينتج طبيباً أو مربياً أو مبرمجاً وهو يحقن أفكار الفرد من طفولته بمنطق وفكر غير موجود على أرض الواقع، فيضل الفرد -في أي موقع كان- مستعد للتعامل مع واقعه الوظيفي بمنطق وثقافة فارس القبيلة ( ذيبان ) جالب الغنائم!!وغيرها من مكونات للفكر والمنطق لا تتوافق مع واقعه، بينما في المجتمعات المتقدمة تجد لكل مهنة ثقافة خاصة تتناسب معها يصنعها أصحاب المهنة.