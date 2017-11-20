27 نوفمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الفنانة السعودية وعد تحيي حفلاً غنائياً في قطر.. ووكيل أعمالها يبرر تصرفها

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شاركت الفنانة السعودية وعد في إحياء حفل غنائي، مع الفنان العراقي كاظم الساهر في قطر، وذلك بالرغم من قطع العلاقات بين المملكة وقطر، وإغلاق كل المنافذ البرية والجوية معها.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوم شديد على الفنانة وعد، وطالبوا بمحاسبتها وإيقافها.

ومن جانبه، أكد وكيل أعمال الفنانة السعودية خالد الدوسري، صحة الخبر، مشيراً إلى أنها ذهبت إلى قطر بتصريح رسمي وليس من تلقاء نفسها، وعبرت إليها عبر منفذ سلوى الحدودي هي ومساعدوها.

وأوضح الدوسري أن وعد كانت مرتبطة بالتزامات مادية وعقود كان يصعب التخلي عنها بعدم الذهاب إلى قطر، مضيفاً أن وعد فنانة ولا دخل للفن والشعوب في السياسة، حسب “عين اليوم”.

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تعليق واحد

  1. Mohmed بتاريخ

    بعض الذي يطلق عليهم فنان اذا كان الامر لمصلحته ماديا قال ليس هناك دخل بالسياسة بالفن وإذا كان لأجل شهرته تدخل بالسياسة وغنى لاجلها
    عجبي كم يباع ويُشترى البعض بالمال

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