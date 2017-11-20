أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»فيديو | الفنانة السعودية وعد تحيي حفلاً غنائياً في قطر.. ووكيل أعمالها يبرر تصرفها
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بعض الذي يطلق عليهم فنان اذا كان الامر لمصلحته ماديا قال ليس هناك دخل بالسياسة بالفن وإذا كان لأجل شهرته تدخل بالسياسة وغنى لاجلها
عجبي كم يباع ويُشترى البعض بالمال