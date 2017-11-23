صور | الجمارك تحبط تهريب 30 ألف حبة “كبتاجون” في مطاري الرياض وتبوك

(أنحاء) – متابعات :-
تمكن رجال الجمارك بمطار الملك خالد بالرياض ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، اليوم (الخميس)، من إحباط محاولتي تهريب نحو 30 ألف حبة كبتاجون، منها 24 ألف حبة كانت مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى جمرك مطار الملك خالد، و5.460 ألف حبة داخل حقيبة سفر لأحد الركاب في مطار تبوك.
وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي، محمد العقيل، أنه بتفتيش أحد الطرود البريدية وُجد به عدد 22 علبة مخصصة للقهوة، عُثر بها على الكمية المضبوطة من الحبوب المحظورة.
فيما بيّن مدير عام جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، منصور المزيد، أن كمية الحبوب التي تم ضبطها كانت داخل حقيبة سفر لأحد الركاب، قام بتزويدها بقاعدة حديدية ووضع بها مخابئ سرية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
الله يبارك بموظفي الجمارك وشدت انتباهم الله يقويهم وينصرهم على من لابقلوبهم ولاعندهم رحمه يحبون اهلاك الشباب الله يهلكهم