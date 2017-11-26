أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | الشارع السعودي يشهد احتفالات بخسارة الهلال.. وهذا رد “بن مساعد”
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شيء طبيعي، رغم بشاعه التعصب الرياضي وخروجه عن النص.منافسين الفريق الياباني ساندوا الهلال بالمدرجات وعند اقامه الهلال. هذا يحصل بكل قارات العالم وبرشلونه وريال مدريد مثال.