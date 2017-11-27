27 نوفمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كوريا الجنوبية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السياح من دول الخليج

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – عامر هلابي :-

تشهد جمهورية كوريا الجنوبية ارتفاعاً ملحوظاً من سياح دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت كوريا تكتسب شعبية كوجهة سياحية مميزة للمسافرين من دول الخليج.

وتأمل كوريا الجنوبية في مضاعفة عدد الزوار القادمين من إقليم الشرق الأوسط عبر تحويل تركيزها نحو المسافرين من دول الخليج، هذا الهدف يتماشى مع رؤية البلاد الواسعة التي تسعى لجذب الزوار المسلمين من جميع أنحاء العالم، حيث شهدت كوريا زيارة مليون سائح مسلم إليها خلال العام الماضي. وللمساهمة في تسهيل هذا النمو وجعل كوريا وجهة سياحية جذابة تقوم هيئة السياحة الكورية الوطنية بالمشاركة بشكل بارز في معظم فعاليات معارض سوق السفر والسياحة والتي ستقدم من خلالها أفضل الرحلات السياحية والعلاجية للسياح العرب.

 وتحرص هيئة السياحة الكورية على المشاركة في المعارض الضخم ، وعلى ذلك علق السيد كيوسانغ كانغ، المدير الإقليمي لمكتب السياحة الكورية بدبي، قائلاً: لا تزال منطقة الخليج العربي تمثل أحد أهم وأكبر الأسواق المصدرة للسياح من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى كوريا الجنوبية، حيث زارها أكثر من 26 ألف سائح خليجي في 2016، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 14.7 % مقارنة مع 23,440 في عام 2015. وبشكل عام يبقى إجمال عدد السياح القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعاً بأكثر من 62 ألفاً في عام 2016 مقارنة بـ55,520 سائحاً في 2015 أي بزيادة قدرها 13 في المائة.

ولزيادة شعبية كوريا الجنوبية وجعلها وجهة سياحية تحظى بإعجاب السياح المسلمين، تم إطلاق تطبيق هاتفي يدعى “حلال كوريا”، حيث يعمل هذا التطبيق المجاني والمتوفر باللغة الإنجليزية على تسهيل الحصول على المعلومات التي تهم المسافرين المسلمين. فهو يساعد على تحديد موقع أقرب المطاعم الحلال والمطاعم النباتية، ومعرفة مواقيت الصلاة، وتحديد موقع أقرب المسجد والمصليات، وتحديد اتجاه القبلة وفقاً لموقع المسافر الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم التطبيق بفحص الباركود في المحلات للتحقق من أن المنتجات معتمدة كوجبة حاصلة على شهادة الحلال، المصنفة مسبقاً من قبل المركز الإسلامي الكوري، المسؤول عن عملية تصنيف الوجبات الحلال والنباتية وإصدار شهادة الحلال.

تمتلك البلاد حالياً على حوالي 130 مطعماً صديقاً للمسلمين، بما فيها 14 مطعماً حلال، ومن المتوقع أن يزداد عدد المطاعم الصديقة للمسلمين إلى 170 خلال لهذا العام، إضافة إلى نمو عدد المحلات التي توفر المنتجات الحلال. وتعتزم الحكومة الكورية على القيام بعدد من المناسبات الصديقة للمسلمين وتقديم برامجاً تثقيفية للمطاعم الكورية عن الوجبات الحلال وعن احتياجات الزوار المسلمين. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في كوريا الجنوبية حالياً أكثر من 15 مسجداً و40 مصلى في مناطق الجذب السياحية الرئيسية، ومن المتوقع أن تزداد أيضاً خلال الفترات القادمة حرصاً على جعل البلاد أكثر ملائمة للسياح المسلمين.

سهولة الوصول إلى كوريا الجنوبية يجعل منها وجهة سياحية مفضلة للسياح من دول الخليج، حيث أنها متصلة برحلات يومية من المنطقة عبر أغلب خطوط الطيران مثل الخطوط السعودية، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وعلاوة على ذلك، يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة دخول مجانية من المطار تتراوح مدتها ما بين 30 إلى 90 يوماً.

ولا يزال عدد المدارس والجامعات التي تسافر إلى كوريا الجنوبية من دول الخليج يزداد على فترات منتظمة من أجل السياحة التعليمية، لكون البلاد توفر منصة تعليمية جذابة لجميع الجهات التعليمية من حول العالم، نظراً لتميزها وتفوقها في العديد من الصناعات والقطاعات الحيوية.

وينبهر معظم السياح القادمين من دول الخليج بالسياحة في كوريا الجنوبية لعدة عوامل جذابة، منها الطبيعة الخلابة، والأسواق المفتوحة على مدار 24 ساعة، والمأكولات المتنوعة الشهية، إضافة إلى توفر مدن الألعاب الضخمة، ومنتجعات الجزر الراقية، والتاريخ العريق الممتد من آلاف السنين، كما أنهم يستمتعون بأجوائها اللطيفة وكنوزها التاريخية التي تتقابل وجهاً لوجه مع التكنولوجيا الحديثة فيها.

كما أن كوريا الجنوبية غدت كأحد أهم المحطات الرئيسية للسياحة العلاجية في القارة الآسيوية، وذلك نظراً للجودة العالية للرعاية الصحية فيها وتوفر أحدث المعدات الطبية والخبرات البشرية التي تحرص على تقديم أفضل مستويات الخدمة للمرضى، وبالإضافة إلى تتمتع البلاد بدرجة عالية من الأمان والحماية والبنية التحتية المتطورة، وامتياز الشعب الكوري بالرحبة والمودة تجاه السياح الأجانب.

وبالنسبة لأحدث التطورات في المعالم السياحية في البلاد، تم افتتاح “سيول سكاي” مؤخراً ليكون ثالث أعلى سطح للمراقبة في العالم، والمتمثل في الطوابق العلوية ما بين 117 حتى 123 في أطول مبنى في العاصمة سيول برج لوتي ورلد، وقد نجح “سيول سكاي” في جذب الأنظار نحوه بعد تحطيمه لثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية، حيث  نال الطابق رقم 118 لقب “أعلى سطح مراقبة زجاجي في العالم”،  ونال المصعد المؤدي إلى سطح المراقبة على رقمين قياسيين في كونه أسرع مصعد ذو طابقين في العالم بسرعة تصل إلى 600 متر للدقيقة، وبكونه يقطع أطول مسافة للمصاعد ذات الطابقين في العالم. إن مكتب السياحة الكورية بدبي في مهمة لتعزيز وتطوير النظرة السياحية لكوريا الجنوبية وتسليط الضوء عليها كمنطقة سياحية جذابة ذات تكلفة معقولة ومناسبة لجميع الأفراد والعائلات. وهذا يشمل المشاركة في عدد من المبادرات مع شركات الطيران وشركات قطاع السفر والسياحة، حيث تتضمن هذه التعاونات تقديم تدريبات للموظفين عن السياحة الكورية، وتوفير منتجات وعروض سياحية للأفراد، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الكبرى للسياحة والعلاج، والترويج عبر وسائل الإعلام العربية ومواقع التواصل الاجتماعية.

وقد رحبت كوريا الجنوبية في العام الماضي بأكثر من 17 مليون سائح دولي، وتهدف إلى زيادة هذا العدد في السنوات المقبلة، حيث ستواصل هيئة السياحة الكورية الوطنية بالتعاون مع العديد من اللجان الرسمية في الإعلان بقوة في جميع أنحاء العالم عن السياحة الكورية كجزء من الحملة التسويقية الوطنية “زوروا كويا 2018.

كما تسعى جمهورية كوريا إلى ترويج دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البرالمبية للمعاقين التي ستعقد في العام 2018، والتي من المتوقع أن تستضيف أكثر من 50،000 لاعباً رياضياً وأكثر من 500،000 زائراً.

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