1 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الترفيه: حفلة بلقيس جزء من الاحتفال باليوم الوطني للإمارات.. بحضور النساء لأول مرة بالمملكة

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن الحفلة التي ستحييها الفنانة بلقيس في فندق هيلتون بجدة يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، تأتي كجزء من الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

 وستقدم الفنانة بلقيس خلال الحفلة عدد من أغنياتها المتنوعة، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية للإمارات بمناسبة اليوم الوطني.

هذا وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق على حساب روزنامة الترفيه على (تويتر) عن موعد ورابط بيع التذاكر المخصصة للحفلة، حيث خُصصت الحفلة ولأول مرة في المملكة للنساء فقط.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي [email protected] أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابطhttps://land.ly/mnipN9  للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الأسبوعية.

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تعليق واحد

  1. ابو عبدالله بتاريخ

    والله لسنا بحاجه ياهيئة الترفيه لأي ترفيه وخاصة ترفيه الغناء والمغنيات والموسيقى واغلب برامجكم التي مامنها إلا غضب الله علينا فنحن دولة التوحيد وحكامنا ولاة امرنا يحكمون الكتاب والسنه ونحن بخير ونعمه فقط ابعدوا عن هذه المعاصي واللذي يرغب فيها يعرف اين يجدها والله من وراء القصد

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