أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»هيئة الترفيه: حفلة بلقيس جزء من الاحتفال باليوم الوطني للإمارات.. بحضور النساء لأول مرة بالمملكة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | الموسيقار العالمي “ياني” يحيي أو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أحيا الموسيقار العالمي، ياني، وفرقته الموسيقية، مساء يوم الخميس، أول حفلة له في
-
مهدي الكناني مديراً لإعلام مهرجان القصة بالبا...بتاريخ
(أنحاء) – الباحة – عبدالله الدوسي : ــ أصدر رئيس نادي الباحة الأدبي الشاعر حسن بن محمد الزهراني
-
هيئة الترفيه تلبي طلبات الجمهور وتقدم عرضين ل...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن قرب موعد حفلات العازف الكلاسيكي العالمي “ياني” التي
-
“المنكوته” و “عطاف” ينثران إبداعهما على منصة ...بتاريخ
(أنحاء) – جدة – المها الشهري : ــ أحيا الشاعر على المنكوته الزهراني والشاعرة عطاف سالم الأمسية الشعرية التي
والله لسنا بحاجه ياهيئة الترفيه لأي ترفيه وخاصة ترفيه الغناء والمغنيات والموسيقى واغلب برامجكم التي مامنها إلا غضب الله علينا فنحن دولة التوحيد وحكامنا ولاة امرنا يحكمون الكتاب والسنه ونحن بخير ونعمه فقط ابعدوا عن هذه المعاصي واللذي يرغب فيها يعرف اين يجدها والله من وراء القصد