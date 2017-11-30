فيديو وصور | “التجارة” تغلق معملاً لتصنيع المعسل في حائل.. يُصنعه من نشارة الخشب والجبس

شاهد المنزل الشعبي الذي يتم من خلاله صنع المعسل من خلط نشارة الخشب والجبس والألوان الصبغية. pic.twitter.com/bu9XDBcYzx

— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) November 29, 2017