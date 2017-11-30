فيديو وصور | “التجارة” تغلق معملاً لتصنيع المعسل في حائل.. يُصنعه من نشارة الخشب والجبس

(أنحاء) – متابعات :-
أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، أمس (الأربعاء)، معملا داخل منزل شعبي تستغله عمالة مخالفة لصنع المعسل من خلط نشارة الخشب والجبس والألوان الصبغية.
وتمكنت الوزارة خلال جولاتها الرقابية في حائل من ضبط 60 كيلوجراما من المادة المخالفة، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية، تمهيدا لإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، مقطع فيديو أظهر الموقع المخالف والخامات والمعدات التي تستخدمها العمالة في التصنيع.
شاهد المنزل الشعبي الذي يتم من خلاله صنع المعسل من خلط نشارة الخشب والجبس والألوان الصبغية. pic.twitter.com/bu9XDBcYzx
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) November 29, 2017
معسل وليس عسل.