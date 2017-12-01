الجابر معلقًا على صورته مع أساطير كرة القدم: “كل تاريخ كرة القدم في هذه الصورة” | فيديو وصور

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشر اللاعب الدولي سامي الجابر صورة جمعته بأساطير كرة القدم من قارات العالم المختلفة، وصورة سيلفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قرعة نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا عام 2018م.
وأظهرت الصورة الأولى الجابر مع عدد من أساطير كرة القدم على مدى التاريخ، والذين لبّوا دعوة اللجنة المنظمة لكاس العالم لحضور القرعة، وظهر منهم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي جلس على كرسي متحرك، ولاعب البرازيل السابق رونالدو، والألماني كلوزة، والمصري عميد لاعبي العالم سابقًا حسام حسن، وحارس منتخب الدنمارك السابق بيتر شمايكل.
كما نشر الجابر صورة أخرى سيلفي جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ظهر في مقطع آخر أثناء حديثه إلى الأساطير عن البطولة واستعداداتها.
يُذكر أن القرعة التي أجريت اليوم أسفرت عن وقوع السعودية في المجموعة الأولى للنهائيات إلى جانب روسيا ومصر وأوروغواي.
في تويتر يقول كل التاريخ الرياضي في هذه الصورة ..
هل الرياضة كرة القدم بس .. والمشكله الصوره مافيها ماردونا ولا الاساطير الحقيقيين هذا انحياز وانانية