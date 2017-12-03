الموظف و شهري نوفمبر وديسمبر

بتاريخ ديسمبر 14, 2017

كتبتها عند إطلاق الرؤية..وأرى مناسبة إعادة نشرها..وأتمنى أن لا يكون عدم الوعي بالرؤية وبرامجها سبباً في تعاسة الناس..حيث