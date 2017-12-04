أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»حزب المؤتمر: على عبدالله صالح قتل برصاص قناص وليس في تفجير
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علي عبدالله صالح يعيش في قلوبنا ان كان قدغاب عن اعيونانا ونحن لن نستهين ولان نتساهل معا من قان بقتله