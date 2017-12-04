6 ديسمبر 2017 مـ / موافق 18 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حزب المؤتمر: على عبدالله صالح قتل برصاص قناص وليس في تفجير

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن حزب المؤتمر اليمني، أن الرئيس السابق على عبدالله صالح قتل برصاص قناص وليس في تفجير.

وقال القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الحوثيين أعدموا “صالح” رميا بالرصاص، إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

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تعليق واحد

  1. يمني حور بتاريخ

    علي عبدالله صالح يعيش في قلوبنا ان كان قدغاب عن اعيونانا ونحن لن نستهين ولان نتساهل معا من قان بقتله

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