كيف تكون الموظف ( النجم ) ؟

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رائع ما تم عرضه أ. هاني وأضيف عليها أهمية تطوير الموظف لنفسه في المهارات التي تساعده ليكون نجما لامعا في سماء النجاح الوظيفي، وهي قدراته العالية ومهاراته (Soft Skills) في إدارة الوقت والعمل ضمن الفريق والقيادة وحل المشكلات بطرق أبداعية والقدرة على الإنجاز تحت الضغط إضافة إلى مهارات التواصل واتخاذ القرارات بجانب إتقانه لمهارات مهام العمل الذي يختص به Hard Skills لهذا كان التدريب على تلك المهارات من الدورات المهمة التي تصقل الموظف وتسير به للنجاح الذي يؤثر على نجاح المنظمة التي يعمل بها.