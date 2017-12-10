12 ديسمبر 2017 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كيف تكون الموظف ( النجم ) ؟

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الوظيفة هي مَهمة يتم تكليف الموظف لإتمامها وذلك باتفاق بين الموظف و المنشأة على كيفية إتمام هذه المهمة على أكمل وجه .

بهذا نفهم أن الموظف يعمل وفق تعليمات وسياسات تم وضعها له وقد أبدى موافقته بالتوقيع على شروط العمل بها وإنجاز ما يُطلب منه وفق هذه المهام المرسومة والمحددة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل الموظف الناجح هو من يلتزم في المهام الوظيفية المطلوبة منه ؟

الجواب هو نعم هذه أول مواصفات الموظف الناجح وهو الذي يقوم بإنجاز عمله على أكمل وجه .

وهذا يعني أن أغلب الموظفين ناجحين في وظائفهم فهم يقومون بعمل ما يُطلب منهم ، طبعاً هذا النجاح يعتبر نسبي ويتفاوت بين الموظفين .

لكن نحنُ نرى بعض الموظفين قد أصبحوا نجوم في وظائفهم بل قد تكون شهرتهم ونجوميتهم أكثر من شهرة اسم المنشأة و صاحبها. كيف وصلوا لهذه المرحلة من النجاح ؟؟

هناك نوعان للموظف النجم :

الأول / من أخذ هذه النجومية بمساعدة غيره سواءً كان قريب أو من معارفه يعني با ( الواسطة ) وإذا كان لا يمتلك المعرفة الكافية في تفاصيل الوظيفة سوف يغيب نجمه عاجلاً أم آجلاً.

الثاني / هو الذي صنع نفسه بنفسه وهذا ما نريد معرفته كيف أصبح نجماً ومرجعاً في وظيفته ومرغوب لدى الجميع ؟

1 – حب الوظيفة : ( حب ما تعمل لتعمل ما تحب ) لن يتفنن الموظف في عمله إذا كان لا يُحبه حتى وإن قام بجميع المهام الوظيفية المطلوبة منه.

2 – المبادرة : من يريد أن يكون نجماً لا يكتفي بالقيام بمهامه المطلوبة فقط بل يجب أن يبادر بالقيام بها قبل أن تُطلب منه أي أن يتعلم تقييم الموقف والمبادرة بفعل ما يتحتم عليه العمل ولا ينتظر الأوامر في كل شيء، وخاصةً يجب على الموظف أن يقوم بعمل البديهيات دائماً فهي تعتمد اعتماد كلي على وعي وتفاعل الموظف بعمله.

3 – تطوير المهارات : وهي السلاح الذي يكسب به الموظف نجوميته.

4 – تكوين العلاقات العامة : في رأيي أن هذه الصفة هي العائق الرئيسي عند أغلب الموظفين النجوم لأنها تحتاج إلى مهارات تواصل يكتسبها الإنسان من صغره أي من عائلته وتربيته ومع هذا من الممكن كسر حاجز الخجل بالتدريب والتطوير.

5 – ثقة الموظف بنفسه : يجب أن يفتخر الموظف بإنجازاته دائماً وهنا لابأس ببعض الأنانية والغرور فيما تجيد عمله فهي قد تكون سبب في تميزك و شهرتك.

كل من يتصف بهذه الصفات فهو بلا شك الموظف النجم الذي يشار إليهم بالبنان.

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تعليق واحد

  1. كوتش منال أمبون بتاريخ

    رائع ما تم عرضه أ. هاني وأضيف عليها أهمية تطوير الموظف لنفسه في المهارات التي تساعده ليكون نجما لامعا في سماء النجاح الوظيفي، وهي قدراته العالية ومهاراته (Soft Skills) في إدارة الوقت والعمل ضمن الفريق والقيادة وحل المشكلات بطرق أبداعية والقدرة على الإنجاز تحت الضغط إضافة إلى مهارات التواصل واتخاذ القرارات بجانب إتقانه لمهارات مهام العمل الذي يختص به Hard Skills لهذا كان التدريب على تلك المهارات من الدورات المهمة التي تصقل الموظف وتسير به للنجاح الذي يؤثر على نجاح المنظمة التي يعمل بها.

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