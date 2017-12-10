13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أين ألسنتكم يامن تشتمون السعودية اليوم ..!؟

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

‎عندما بدأت بعض الدول الخليجية علاقاتها مع إسرائيل بعد مؤتمر مدريد، وكان أول لقاء لحكوماتهم بشكل رسمي ومعلن مع رئيس الحكومة الإسرائيلي وقتها شمعون بيريز عام ١٩٩٦ وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي في عاصمتها، وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز، ثم إنشاء بورصة الغاز، وقد صارحت هذه الدول الخليجية والعربية بالفعل بعلاقتها بإسرائيل في معاهدة التجارة الحرة.

حيث أبدت استعدادها تزويد إسرائيل بالغاز وإلى مدة غير محدودة وبأسعار رمزية، بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعى إلى إسرائيل من خلال خط الأنابيب المصري الواقع في سيناء بعد أن فجره مجهولون، وبعد توتر العلاقات بعد ذلك في عام 2010، فيما بينهم تقدمت مرتين لاستعادة العلاقات التجارية مع إسرائيل، والسماح بإعادة البعثة الإسرائيلية في عاصمتها، بشرط أن تسمح إسرائيل لها بإرسال مواد البناء والأموال إلى قطاع غزة للمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية، على أن تقوم إسرائيل بإصدار بيان علني تعرب فيه عن تقديرها لدور الثانية والاعتراف بمكانتها في الشرق الأوسط.

وتتوالى المهزلة عام ٢٠٢٢، عندما مُنحت هذه الدولة شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم والسماح لإسرائيل بالمشاركة في البطولة إذا حققت متطلبات التأهل.

أما حالياً كشفت مصادرُ دبلوماسيةٌ أن هذه الدول تستعد لتدشين سفارة لها داخل إسرائيل فى خطوة يصفها البعض بالتطبيع الكامل فيما بينهم، ليس ذلك فحسب، بل سيتم ضخ عدد كبير من الاستثمارات فى تل أبيب، كما ستكون هناك خطوط جوية مباشرة فيما بينهم يأتى ذلك فى محاولة منها لاسترضاء الجانب الأمريكى بعد تصريحات دونالد ترامب التى أدان فيها حكوماتهم ووصف تلك الدول بالإرهاب. 

‎كما يجرى التنسيق حاليا لاختيار مقر السفارت لتلك الدول فى تل أبيب، على أن تفتتح رسميًا خلال أسابيع قليلة، ويتم رفع العلاقات الدبلوماسية لأعلى مستوى، يأتى هذا فى الوقت الذى يستمر فيه سب وشتم السعودية.

وفي آخر المطاف الجهل بالأحداث وتأويله بضمير حي في غير موضعه الحقيقي جبن ومنتهى الغباء كما قال صاحبنا مارتن لوثر كينج: ليس من شيء في العالم كله أخطر من الجهل الصادق والغباء حي الضمير.

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