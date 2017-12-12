13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البطاطي تحصل على الماجستير في الكيمياء الحيوية

بتاريخ مجتمع | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اجتازت الأستاذة رهام سعيد البطاطي حرم الأستاذ محمد جمال نصار “مشرف تشغيل محطة معالجة المطار في شركة المياه الوطنية” رسالة الماجستير بدون تعديل في الكيمياء الحيوية من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير ممتاز وذلك بعد مناقشة الرسالة يوم الخميس الماضي.

وبدورها تتقدّم أسرة صحيفة “أنحاء” للأستاذة رهام بخالص التهاني، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.

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