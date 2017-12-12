13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودية تقتل عاملة منزلية في محافظة العلا

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة العلا تحقق في جريمة قتل نفذتها مواطنة سعودية الخميس الماضي ضد عاملتها المنزلية من الجنسية البنجلاديشية.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على المتهمة التي عُثر عليها وهي في حالة نفسية سيئة وعليها آثار دماء.

وأضافت أن العاملة المقتولة عُثر عليها مضرجة في دمائها داخل غرفتها مع بعض آثار العنف، وما زالت الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها في الحادثة بعد تسلم الأدلة الجنائية لملف الحادثة.

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تعليق واحد

  1. ابو العز بتاريخ

    ياسرع ما يكحم عليها قصاص
    لكن لو ان الخدامه اهي الي قاتله بيقول القاضي قتل بالخطاء لا انسى قصه الخادمه التي ارضعت الطفل ماده سامه لقتل الفئران وحكم لها الشيخ انه قتل بالخطاء
    ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء

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