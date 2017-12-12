سعودية تقتل عاملة منزلية في محافظة العلا

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ياسرع ما يكحم عليها قصاص
لكن لو ان الخدامه اهي الي قاتله بيقول القاضي قتل بالخطاء لا انسى قصه الخادمه التي ارضعت الطفل ماده سامه لقتل الفئران وحكم لها الشيخ انه قتل بالخطاء
ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء