الرياض.. وجبة من مطعم شهير تتسبب في طلاق امرأة متزوجة حديثاً

(أنحاء) – متابعات :-
انتهت محاولة مواطنة بمدينة الرياض لإسعاد زوجها والاحتفال معه بعيد ميلاده بانفصالهما ووضع حد لحياتهما معاً.
وروت إحدى المتخصصات في القضايا الأسرية والاجتماعية، تفاصيل القصة، حيث أردات فتاة متزوجة حديثاً الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، فقامت بشراء بعض الهدايا ولوازم الاحتفال، وقررت مفاجأته بتوفير وجبات من المطعم الذي يفضله ليكون الاحتفال على أكمل وجه.
وقامت الزوجة بالذهاب إلى مدينة الخرج التي تبعد عن الرياض نحو 60 كيلو، عبر سيارة من إحدى التطبيقات الإلكترونية لشراء الوجبة المفضلة لزوجها من مطعم شهير افتتح هناك مؤخراً، إلا أنها عند عودتها حدث ما لم يكن في حسبانها وتعطلت بها السيارة في الطريق.
وفي هذه الأثناء، عاد الزوج إلى المنزل ليتفاجأ بأن زوجته غير موجودة، فتواصل معها لتخبره بما حدث، فغضب منها، وعندما وصلت المنزل اصطحبها إلى منزل ذويها وتركها عندهم واتخذ قراراً بالانفصال عنها، وفقا لـ”عين اليوم”.