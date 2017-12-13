12 ديسمبر 2017 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الوداد المغربي يخرج من مونديال الأندية “خالي الوفاض” | فيديو

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

خسر الوداد البيضاوي المغربي أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، بنتيجة 2-3، في مباراة المركزين الخامس والسادس، ضمن بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وسجل لأوراوا ماوريسيو في الدقيقة 18، وكاشيواغي في الدقيقة 26، ثم عاد ماوريسية ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 60، وسجل للوداد إسماعيل الحدادي في الدقيقة 21، ورضا حجحوج في الوقت الضائع من المباراة من ركلة جزاء.

وأنهى الوداد البطولة بهزيمتين، مما وضعه في المركز السادس، فيما حصد أوراوا المركز الخامس الشرفي.

وسيخوض ممثل العرب الثاني، نادي الجزيرة الإماراتي، لقاء نصف النهائي على أرضه في أبوظبي أمام العملاق الأوروبي ريال مدريد الإسباني الأربعاء.

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