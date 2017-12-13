12 ديسمبر 2017 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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احتجاز 13 طالبة بمصعد أحد مراكز التعليم في الطائف

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بلاغا حول احتجاز 13 طالبة بمصعد أحد مراكز التعليم للفتيات بـالطائف، وذلك بسبب الحمولة الزائدة.

وأوضح المركز أن الجهات المختصة باشرت الحالة، حيث أسفرت الواقعة عن إصابة واحدة، وتمت معالجتها بالموقع.

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