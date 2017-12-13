12 ديسمبر 2017 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: سجن المخالفات للأنظمة المرورية بدور الرعاية الاجتماعية.. وتغليظ العقوبات قريباً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال العميد محمد البسامي، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، إنه تم إسناد مهمة حجز الفتيات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حجز قائدة المركبة المخالفة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وأضاف العميد البسامي أن الإدارة العامة للمرور تعكف على إعادة صياغة نظام المرور، بحيث يتضمن تغليظ العقوبات المؤثرة على السلامة العامة، لافتاً إلى أنه في حال الانتهاء من النظام الجديد سيتم رفعه للجهات التشريعية تمهيداً للبدء بتنفيذه في القرب العاجل.

كما أشار على هامش ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” بالمنطقة الشرقية، إلى أن الأنظمة المرورية ستطبَّق على النساء والرجال على حد سواء، لافتا إلى أن المرور ينسق مع الجهات المختصة لرفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، حيث إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كلم / الساعة.

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