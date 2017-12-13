أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“المرور”: سجن المخالفات للأنظمة المرورية بدور الرعاية الاجتماعية.. وتغليظ العقوبات قريباً
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
تعرّف على تفاصيل السياسات النهائية لبرنامج “ح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، أمس (الثلاثاء)، عن بعض
-
فيديو وصور | تجربة “فرضية” لسقوط طائرة خارج م...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- شاركت 28 جهة حكومية، أمس (الثلاثاء)، في أول تجربة فرضية لسقوط طائرة أجنبية من
-
الرياض.. وجبة من مطعم شهير تتسبب في طلاق امرأ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- انتهت محاولة مواطنة بمدينة الرياض لإسعاد زوجها والاحتفال معه بعيد ميلاده بانفصالهما ووضع حد
-
شرطة الرياض تكشف ملابسات مقتل خمسيني بالقرب م...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثامن من العمر، بعدما أقدم