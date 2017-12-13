البحرية المصرية تعترض سفينة محملة بالمخدرات في البحر الأحمر

(أنحاء) – متابعات :-
أحبطت القوات البحرية المصرية محاولة تهريب كمية من المخدرات، بواسطة إحدى السفن في البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث العسكري بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية، العقيد تامر الرفاعي، أمس (الثلاثاء)، أن القوات المسلحة تلقت معلومات حول عزم إحدى السفن في البحر الأحمر تهريب كمية من المخدرات، فصدرت أوامر القيادة العليا بتوجيه وحدة من القوات البحرية لاعتراض السفينة وتفتيشها.
وأضاف أنه عُثر بداخل السفينة على سبعة كيلوجرامات من المادة الفعالة لصنع مخدر الآيس (الميثإمفيتامين)، وأُلقي القبض على طاقم السفينة المكون من عشرة أفراد من جنسيات مختلفة، وجرى تسليمهم للجهات ذات الاختصاص.