13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مغامر يفقد حياته بعد سقوطه من الطابق الـ62
﻿

فيديو | مغامر يفقد حياته بعد سقوطه من الطابق الـ62

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

فقد مغامر حياته بعد أن سقط من الطابق الـ62 أثناء تنفيذ مغامرة كلفته أغلى ما يملك.

وأظهر فيديو متداول قيام المغامر بتنفيذ بعض التمرينات الرياضية على حافة البناية الشاهقة في الصين فيما لم يتمكن من حفظ توازنه فهوى في الحال.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق