فيديو | وكيل وزارة التعليم للبنات: الرجال هم السبب في معظم الحوادث المرورية بعكس النساء

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكدت الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم للبنات أن السيدات أكثر قدرة على قيادة السيارات باحترافية مع تجنب وقوع الحوادث.
وقالت العواد خلال استضافتها في برنامج عين التعليم الذي يعرض على قناة عين التليفزيونية إن الرجال هم السبب في معظم الحوادث المرورية بعكس النساء.
موضحة أنها بنت رأيها وفقًا لعدد من الدراسات المثبتة علمياً في عدد من الدول.
وتابعت: “بحثت عن دراسات في مجال قيادة المرأة للسيارة فوجدت دراسة قامت إدارة أمن الطرق و “FBI” وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى أثبتت أن 71% من الحوادث تتم لسائقين رجال أما النساء نسبتهم أقل بكثير من هذا”.
وأضافت: “الرجال أكثر عرضة للحوادث لأنهم ما يربطون حزام الأمان على عكس النساء فهن يلتزمن بقوانين المرور والسير كما أظهرت الدراسة أن المخالفات المرورية كانت للرجال أكثر بكثير من النساء”.
#فيديو |
وكيل وزارة التعليم للبنات د.هيا العواد لبرنامج #عين_التعليم :
الرجال هم السبب في معظم الحوادث المرورية بعكس النساء .. وفقاً لعدد من الدراسات المثبتة علمياً في عدد من الدول..@hayaalawad#قناة_عين pic.twitter.com/QNcVZLHBfR
— قناة عين (@iEN_tv) December 12, 2017