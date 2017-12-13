فيديو | وكيل وزارة التعليم للبنات: الرجال هم السبب في معظم الحوادث المرورية بعكس النساء

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وكيل وزارة التعليم للبنات د.هيا العواد لبرنامج #عين_التعليم :

الرجال هم السبب في معظم الحوادث المرورية بعكس النساء .. وفقاً لعدد من الدراسات المثبتة علمياً في عدد من الدول..@hayaalawad#قناة_عين pic.twitter.com/QNcVZLHBfR

— قناة عين (@iEN_tv) December 12, 2017