فيديو | مدير حساب المواطن يكشف السبب وراء عدم الإفصاح عن مقدار الدعم للمستفيدين

كم عدد المستحقين لدعم حساب المواطن؟

والمزيد من التفاصيل حول برنامج حساب المواطن مع مدير عام البرنامج #معالي_المواطن pic.twitter.com/D5l3EbvCvo

— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 12, 2017