فيديو | مدير حساب المواطن يكشف السبب وراء عدم الإفصاح عن مقدار الدعم للمستفيدين

(أنحاء) – متابعات : ــ
أوضح مدير حساب المواطن، علي الراجحي ، أن أحد أهم أسباب عدم الإفصاح عن قيمة الدعم المالي الذي سيتلقاه المستفيد تزامنًا مع إعلان سياسة البرنامج هو أنه أُقرَّ أمس التغيير في تعرفة الكهرباء، وأيضًا منتجات الوقود .
وأشار الراجحي إلى أنه ستكون هناك مدخلات بناء على تلك المتغيرات، تكون جاهزة في 21/ ديسمبر الحالي 2017، عندها سيتم إعلان جميع الأرقام.
وأضاف “الراجحي” لبرنامج “معالي المواطن” إنه سيتم تحديد مقدار الدعم بناء على تركيبة الأسرة.
وبيَّن أن حساب المواطن لن يراعي الالتزامات المالية للمستفيدين من قروض وغيرها.
كم عدد المستحقين لدعم حساب المواطن؟
والمزيد من التفاصيل حول برنامج حساب المواطن مع مدير عام البرنامج #معالي_المواطن pic.twitter.com/D5l3EbvCvo
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 12, 2017