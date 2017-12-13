13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إعلامي نصراوي ينصح العين الإماراتي بعدم إعارة “عموري” لنادي الهلال.. والشريف يرد

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

طالب الناقد الرياضي بندر الرشود إدارة نادي العين الإماراتي بعدم التفريط في اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” لصالح نادي الهلال السعودي .

جاء ذلك خلال إحدى حلقات برنامج آخر شوط على قناة “إم بي سي برو” ، والذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن الحميدي ، وأثار طلب بندر الرشود تعجب مقدم البرنامج وكذلك ضيف البرنامج المحلل الرياضي فواز الشريف .

وبرر الرشود نصيحته لنادي العين بأن عموري هو الركيزة الأساسية بنادي العين وهو رمانة الميزان ، ويجب ألا يخرج خارج أسوار النادي ، وكيف أعطي لاعب مثل عموري لنادي سألتقيه ذهاباً وإياباً ؟” .

ورد عليه فواز الشريف بطريقة ساخرة : “ما يبي ييجي إنت عارف المنافسة -يقصد المنافسة بين نادي الهلال ونادي النصر- ، متسائلاً : ” إيش النصيحة هذي؟” ، مضيفاً : “اللاعب عموري وجوده في الهلال إضافة للتوأمة الموجودة بين الناديين وكذلك الجماهيرية الموجودة بينهما ، وأنا أتوقع إن العين والهلال سيتعدون مرحلة المجموعات” .

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