فيديو | إعلامي نصراوي ينصح العين الإماراتي بعدم إعارة “عموري” لنادي الهلال.. والشريف يرد

(أنحاء) – متابعات : ــ
طالب الناقد الرياضي بندر الرشود إدارة نادي العين الإماراتي بعدم التفريط في اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” لصالح نادي الهلال السعودي .
جاء ذلك خلال إحدى حلقات برنامج آخر شوط على قناة “إم بي سي برو” ، والذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن الحميدي ، وأثار طلب بندر الرشود تعجب مقدم البرنامج وكذلك ضيف البرنامج المحلل الرياضي فواز الشريف .
وبرر الرشود نصيحته لنادي العين بأن عموري هو الركيزة الأساسية بنادي العين وهو رمانة الميزان ، ويجب ألا يخرج خارج أسوار النادي ، وكيف أعطي لاعب مثل عموري لنادي سألتقيه ذهاباً وإياباً ؟” .
ورد عليه فواز الشريف بطريقة ساخرة : “ما يبي ييجي إنت عارف المنافسة -يقصد المنافسة بين نادي الهلال ونادي النصر- ، متسائلاً : ” إيش النصيحة هذي؟” ، مضيفاً : “اللاعب عموري وجوده في الهلال إضافة للتوأمة الموجودة بين الناديين وكذلك الجماهيرية الموجودة بينهما ، وأنا أتوقع إن العين والهلال سيتعدون مرحلة المجموعات” .
الرشود: انصح العين بعدم التفريط بعمر عبدالرحمن لصالح الهلال
الشريف: ايش النصيحة هذي؟@FawazAlshreef@bandar4343#اخر_شوط pic.twitter.com/vP7w9HfmqU
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 11, 2017