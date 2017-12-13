13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“جوجل” تكشف عن أكثر الشخصيات والمواضيع و”الأكلات” التي بحث عنها السعوديون في 2017

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشرت شركة “جوجل” قائمة بأكثر المواضيع التي بحث عنها مستخدمو محرك البحث الخاصّ بالشركة خلال العام الحالي 2017م من داخل المملكة.

وجاء اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ضمن قائمة الشخصيات العامة التي تكرر البحث عنها خلال العام الحالي، بالإضافة إلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، كما ضمت قائمة الشخصيات العامة ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، ومحاربة السرطان التي توفيت هذا العام هناء إسكندر، والمذيعتين رؤى الصبان، ووفاء الكيلاني، والمذيع الكويتي شعيب راشد.

واحتلت المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة خلال هذا العام مرتبة متقدمة ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً، حيث جاء مشروع مدينة “نيوم” ضمن أكثر الأحداث التي بحث عنها مستخدمو محرك بحث “جوجل”، وكذلك اليوم الوطني 1439.

كما برز اسم برنامج “حساب المواطن” بصفته أكثر موضوع جرى البحث عنه خلال العام الحالي، وهو البرنامج الذي أقر مجلس الوزراء يوم أمس (الثلاثاء)، السياسات الخاصة به، وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن بدء صرف مستحقاته سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى نظام فارس الخاص بمعلمي وزارة التعليم، و”بوابة المستقبل” التابعة أيضا للتعليم.

وتضمنت قائمة الموضوعات أكثر الأغاني التي بحث عنها مستخدمو محرك بحث “جوجل”، وجاءت شيلة “زلزلة” في صدارة القائمة، تلتها أغنية “ديسباسيتو” التي نالت شهرة عالمية خلال الفترة الماضية، وكانت الأكثر مشاهدة على “يوتيوب”، وأغنيتا “عوافي” و”صه!” وشيلة “تحزم تحزم”.

وعلى صعيد وصفات الأطعمة، جاءت وجبة “الحنيني” الشتوية ضمن قائمة الأكلات التي جرى البحث عنها خلال عام 2017، كما شملت القائمة: كرات البطاطس، وكيكة الزعفران، والكنافة، والمهلبية، وشوربة الشوفان.

أما المسلسلات التي اهتم بها مستخدمو محرك بحث “جوجل”، فمنها: سيلفي، وغرابيب سود، ورامز تحت الأرض، وشباب البومب، وحياة ثانية، وخمس بنات، وزواج مصلحة.

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