13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | شرطة جازان تسيطر على مختل يطلق النار عشوائيًا ضمن “فرضية أمنية”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفذت دوريات الأمن في منطقة جازان، اليوم (الأربعاء)، فرضية أمنية للتعامل مع مختل يقوم بإطلاق النار عشوائياً في مكان عام، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة.

ووفقا للفرضية الأمنية، فإنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود شخص يحمل سلاحا ناريا ويقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي في متنزه.

وحاصرت دوريات الأمن الجاني، ومن ثم محاولة التفاوض مع الجاني لمعرفة حالته العقلية والقبض عليه ليتم التحفظ عليه واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالحادثة وتسليمه لجهة الاختصاص، فيما تم استدعاء الهلال الأحمر لإسعاف المصابين.

وأشاد مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بالخطة من حيث الاحترافية والجاهزية التامة، معرباً عن شكره لجميع الجهات المشاركة التي أسهمت في نجاح الفرضية.

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